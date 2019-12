Google Stadia: Metro Exodus confrontato con la versione Xbox One X

Il 2019 è stato sicuramente un anno pieno zeppo di novità per il panorama videoludico. Oltre alle svariate opere uscite durante quest’annata abbiamo visto per la prima volta in azione anche “esperimenti” videoludici che in qualche modo hanno aperto le porte verso il futuro. Google Stadia sicuramente va elencato tra le novità di questo 2019 visto che questo particolare prodotto ha saputo smuovere le acque in maniera non indifferente. Stiamo di certo parlando di un prodotto ancora acerbo, ma Stadia ha sicuramente potenziale per stare al passo con le console (odierne e future).

Qualitativamente parlando Google Stadia sin da subito è riuscito a dimostrare le proprie capacita, offrendo un prodotto impressionante dal punto di vista tecnico. Anche i ragazzi di Digital Foundry hanno confermato (attraverso vari test) la “potenza” del servizio Cloud. Per dimostrare le potenzialità di Stadia, DF ha deciso di mettere a confronto il servizio con la console di casa Microsoft (ovvero Xbox One X). Il gioco sfruttato come “cavia” è stato il tanto acclamato Metro: Exodus.

Stando ai dati riportati dai ragazzi di Digital Foundry, la versione per Google Stadia del gioco gira a una risoluzione di 4096 x 2160 (4K) e un framerate (abbastanza stabile) di 30 FPS. Un risultato tecnico che va a tenere testa alla versione Xbox One X del gioco (o ad una versione PC con impostazioni alte). Tuttavia, i ragazzi di DF non sono riusciti a capire se effettivamente la risoluzione su Stadia risulta nativa o semplicemente dinamica (pur non compromettendo la qualità visiva in nessuno dei casi).

Insomma un risultato più che impressionante (specialmente rispetto ad altri giochi su Google Stadia) che rende questo servizio in streaming sempre più una costante per il futuro. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!