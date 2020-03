Google Stadia: due nuovi giochi confermati, ecco i trailer

Continua il percorso di Google Stadia, che si prepara ad accogliere nuovi giochi. Tramite le pagine del community blog ufficiale scopriamo infatti che due nuovi titolo di genere puzzle game saranno rilasciati presto sulla piattaforma: si tratta di Relicta e The Turing Test. In questo momento nessuno dei due ha una data di uscita prevista: sappiamo solo che arriveranno “presto”.

Relicta è un puzzle game in prima persona basato sulla fisica nel quale è necessario combinare il magnetismo e la gravità per poter svelare i segreti della base Chandra, sulla Luna. Oltre a risolvere una serie di enigmi, dovremo anche scoprire gli intrighi politici del 22° secolo. Nel buio dello spazio si nasconde un segreto che potrebbe far perdere la vita a tua figlia o addirittura cambiare il destino dell’umanità.

The Turing Test è un gioco simile, visto che si tratta ancora una volta di un puzzle game in prima persona ambientato su una luna, Europa, di Giove. Interpreteremo Ava Turing, un ingegnere dell’Internation Space Agency (ISA) inviato per scoprire il destino della ciurma di stanza su tale luna. Avremo a che fare con Tom, una IA che ci metterà di fronte a una serie di test che possono essere risolti solo da un essere umano.

Tali enigmi sono stati creati dai membri della ciurma scomparsa, ma perché sono stati creati? Cosa stanno nascondendo? Dovremo esplorare Europa e scoprire che la linea che separa uomo e macchina inizierà a diventare sempre meno definita. Saremo equipaggiati con un EMT (Energy Manipulation Tool) che dovremo usare per crearci un passaggio e capire qual è il vero costo della moralità umana.

Il catalogo di Google Stadia si amplia quindi ancora una volta. Nelle ultime settimane la società di Mountain View sta annunciato vari giochi in arrivo sulla piattaforma, alcuni dei quali anche in esclusiva temporale.