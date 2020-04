Google Stadia: novità in arrivo, scopriremo i dettagli il 28 aprile!

Google torna sotto i riflettori, annunciando un evento interamente dedicato a Google Stadia, il suo servizio in streaming offerto al mondo videoludico, disponibile ormai dal 19 novembre 2019. Google ha fissato un nuovo appuntamento con Stadia Connect per la giornata di martedì 28 aprile 2020, con l’obiettivo di informare il pubblico sulle novità in arrivo.

La notizia è stata comunicata ufficialmente sull’account Twitter di Google Stadia, informando l’utenza sulla possibilità di seguire l’evento – alle ore 18:00 italiane – sintonizzandosi su YouTube. Tuttavia, molti dettagli legati alla diretta di Stadia Connect sono ancora un mistero per il pubblico. Non è ancora chiaro, infatti, quali saranno effettivamente i contenuti di questo evento, né per quanto tempo gli spettatori saranno invitati a rimanere davanti ai loro schermi. Ciò nonostante, a giudicare dal tweet in questione, si può ben sperare nell’arrivo di novità interessanti che riguardano la piattaforma.

Inoltre, facendo sempre riferimento all’annuncio ufficiale su Twitter, che comprende un breve trailer dedicato all’evento Stadia Connect, saranno indubbiamente rivelati dei titoli aggiuntivi in arrivo su Google Stadia. Purtroppo, non è ancora possibile sapere se si tratterà di nuovi giochi, di esclusive per la piattaforma oppure se saranno aggiunti al catalogo titoli già noti e convertiti per Stadia. Quest’ultima ipotesi non sarebbe da escludere, a giudicare dal parco titoli che Google ha reso disponibile fin dal lancio.

Per saperne di più, ci toccherà aspettare il 28 aprile. Solo Stadia Connect ci darà il verdetto. Ciò che è certo, però, è che sicuramente Google Stadia amplierà i propri servizi, avendo superato il milione di download e considerando anche che il colosso statunitense ha investito molto per rappresentare una valida alternativa ai servizi offerti da concorrenti storici del settore come PlayStation Now, Project xCloud di Microsoft e GeForce Now di Nvidia.