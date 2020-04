Google Stadia: una nuova versione per competere con PS5 e Xbox Series X?

Questo sarà l’anno in cui i videogiocatori potranno finalmente mettere le mani sulle tanto attese PS5 e Xbox Series X e Google non potrà assolutamente stare a guardare. Niente paura, perché secondo alcuni rumor, il colosso statunitense è già al lavoro per far si che la sua Google Stadia possa rappresentare una valida alternativa e riuscire così a competere con le rivali di Sony e Microsoft nell’imminente next-gen.

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma secondo quanto dichiarato da StadiaCast – fonte estremamente affidabile quando si tratta di informazioni che riguardano Google Stadia – pare che alcuni sviluppatori stiano già lavorando ad una sua seconda versione, dedicandosi ad un importante aggiornamento hardware dei server della piattaforma.

Bisogna considerare che, al momento, l’hardware di Google Stadia avrebbe già le carte in regola per confrontarsi direttamente con PS5 e Xbox Series X, essendosi palesato al pubblico come un sistema di gioco particolarmente avanzato per l’attuale generazione – con i suoi 10,7 TFLOPs ed il supporto al 4k nativo, se si ha a disposizione una buona connessione ad internet. Ma è anche vero che presto tali caratteristiche grafiche non saranno più una prerogativa di Google Stadia, visto che il panorama videoludico conoscerà importanti novità nel campo hardware delle console di prossima generazione. È comprensibile che il colosso statunitense non voglia rimanere “indietro”.

Ricordiamo che la prossima settimana si terrà l’evento Stadia Connect, durante il quale ci sarà un’alta probabilità di assistere a nuovissime informazioni in merito, oltre il già noto arrivo del Family Sharing. Era inevitabile che un’azienda di tale importanza facesse il possibile per assicurarsi che la sua Google Stadia potesse mostrare al pubblico un hardware ed un parco titoli degno per la prossima generazione, considerando che già a partire dall’anno scorso, Google Stadia è apparsa come una “rivoluzione” nel mondo dei videogiochi. Perciò, siamo proprio curiosi di vedere cosa stanno architettando per stupirci tutti nei prossimi mesi.