Google Stadia: aperto un nuovo studio guidato dall’ex boss di Santa Monica Studio

Durante lo scorso mese di ottobre, Google aveva dichiarato che intendeva aprire diversi nuovi studi per sviluppare giochi esclusivi da inserire all’interno del catalogo della propria piattaforma Google Stadia. Il primo studio fu presentato durante la presentazione di Stadia e ha sede a Montreal, mentre oggi Jade Raymond, responsabile di Stadia Games and Entertainment, ha rivelato che il secondo studio interno sarà aperto a Playa Vista, in California, e verrà guidato da Shannon Studstill, ex capo di Santa Monica Studio.

Durante l’annuncio Jade Raymond ha dichiarato: “Sono una fan di Shannon da molto tempo e ho ammirato il suo lavoro pluripremiato alla guida di Santa Monica Studio, con God of War hanno conquistato i fan in tutto il mondo. Shannon Ha una vasta esperienza nello sviluppo e nella leadership creativa, ma soprattutto è una visionaria che, in qualità di direttore dello Studio, guiderà e ispirerà il team di Playa Vista.”

Al momento attuale non abbiamo ulteriori informazioni su ciò che lo studio svilupperà, ma Raymond ha affermato che “stiamo ascoltando il feedback dei giocatori riguardo a ciò che vogliono e seguendo ciò andremo a modellare il tutto per creare nuove IP ed esperienze da aggiungere a Stadia”. Potrebbe passare un bel pò di tempo prima di vedere a cosa stanno lavorando i due studi interni di Google Stadia, la stessa Raymond ha dichiarato che ci vorranno anni per la creazione di una nuova IP che sfrutti a piena potenza il cloud gaming.

Nel frattempo Google e Ubisoft hanno annunciato nella giornata di ieri l’imminente arrivo su Stadia di The Division 2 insieme alla recente espansione Warlord of New York, trovate tutte le informazioni riguardo a questo annuncio proprio in questo nostro articolo. Che tipo di esperienze vi aspettate dai due team first party di Stadia? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.