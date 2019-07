Google Stadia: i porting non costeranno troppo secondo Ubisoft

Secondo quanto dichiarato dal celebre publisher francese Ubisoft fare porting su Google Stadia non sarà particolarmente costoso.

Una delle principali problematiche per le varie software house di fronte ad una nuova piattaforma di gioco è sicuramente quella di dover aggiungere un’altra versione ai porting dei propri titoli. Convertire un gioco per diverse console non è mai semplice e la storia è piena di porting più o meno riusciti, sintomo della non banalità di tale operazione. Con il prossimo arrivo di Google Stadia tale situazione è quindi destinata a ripresentarsi.

La particolare natura della soluzione, incentrata sul gaming in streaming, sarà però di aiuto o meno alle varie software house in tale operazione? Il lavoro di porting sarà facilitato su Google Stadia o sarà ancora più difficile? A intervenire sulla questione è stato uno dei principali player del settore: Ubisoft.

Secondo il publisher transalpino effettuare porting su Stadia non sarà per fortuna particolarmente difficile. il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha infatti dichiarato: “Il costo extra da sostenere per fare in modo che i titoli girino anche su Stadia non è così alto. Effettuare porting è uno dei nostri processi principali e abbiamo un buon rapporto con Stadia per assicurarci che il tutto sia particolarmente profittevole.”

Essendo il celebre publisher un early adopter di Google Stadia resta quindi il dubbio se l’economicità del processo è dovuta ad un’effettiva facilità di porting o se invece si tratta di una situazione in cui le economie di apprendimento giocano un ruolo fondamentale.

Cosa ne pensate di questa notizia, buone nuove per la controversa soluzione di gaming in streaming di Google? Secondo voi riuscirà Google Stadia a fare presa sui videogiocatori o la soluzione del colosso di Mountain View è ancora troppo acerba? Fateci sapere le vostre previsioni nei commenti!