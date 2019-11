Google Stadia, prezzi e sconti dei giochi: catalogo aggiornato

Google Stadia è finalmente disponibile, o perlomeno lo è per chiunque abbia ottenuto il proprio codice di attivazione. Quest’ultimo è infatti fondamentale per accedere al servizio e usare l’app mobile ufficiale, obbligatoria per acquistare i videogame e, quindi, giocare. Senza esso non è possibile nemmeno vedere qual è l’esatta offerta di Google Stadia in termini di giochi effettivamente disponibili e relativi prezzi.

Ieri vi abbiamo riportato una lista parziale dei prezzi e sconti disponibili, ma ora finalmente è stato possibile vedere il catalogo completo di Google Stadia:

A.O.T. 2 Final Battle – 69.99 €

Assassin’s Creed Odyssey Stadia Ultimate Edition – 99.99€ (50.00 € per gli abbonati Stadia Pro)

Assassin’s Creed Odyssey – 69.99 € (35.00 € per gli abbonati Stadia Pro)

Final Fantasy XV – 39.99€ (29.99 € per gli abbonati Stadia Pro)

Farming Simulator 19 – 39.99 €

Farming Simulator 19 Platinum Edition – 49.99 €

Football Manager 2020 – 54.99 €

GRID – 69.99 €

GRID Ultimate Edition – 89.99 €

Gylt – 29.99 €

Just Dance 2020 – 49.99 €

Kine – 19.99 €

Metro Exodus – 39.99 € (20.00 euro per gli abbonati Stadia Pro)

Metro Exodus Gold Edition – 64.99 € (29.25 € per gli abbonati Stadia Pro)

Mortal Kombat 11 – 59.99 € (41.99 € per gli abbonati Stadia Pro)

Mortal Kombat 11 Premium Edition – 89.99 € (62.99 € per gli abbonati Stadia Pro)

NBA 2K20 – 49.99 € (25.00 € per gli abbonati Stadia Pro)

NBA 2K20 Digital Deluxe – 69.99 € (41.99 € per gli abbonati Stadia Pro)

NBA 2K20 Legend Edition – 89.99 € (53.99 € per gli abbonati Stadia Pro)

Rage 2 – 59.99 €

Rage 2: Deluxe Edition – 79.99 €

Red Dead Redemption 2 Launch Edition – 59.99 €

Red Dead 2 Special Edition – 74.99 €

Red Dead 2 Ultimate Edition – 89.99 €

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration – 29.99 €

Samurai Shodown – 60.99 € (gratis per gli abbonati Stadia Pro)

Shadow of the Tomb Raider – 59.99 €

Thumper – 19.99 €

Tomb Raider Definitive Edition – 19.99 € (10.00 € per gli abbonati Stadia Pro)

Trials Rising – 24.99 €

Trials Rising Digital Gold Edition – 39.99 €

Wolfenstein Youngblood – 29.99 €

Come potete notare, il ci sono una serie di giochi in offerta per gli abbonanti Stadia Pro: bisogna specificare che attualmente tutti sono abbonati al servizio, in quanto è incluso nel bundle preordinato. Inoltre, come ci è stato detto pochi giorni fa, oltre al già annunciato Destiny 2 La collezione, anche Samurai Shodown sarà parte dei giochi gratis di novembre.

Diteci, cosa ne pensate di questa offerta? La line up iniziale di Google Stadia vi convince, oppure credete che avrebbero dovuto fare molto meglio, sopratutto in termini di prezzi?