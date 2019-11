Google Stadia: ecco il prezzo dei giochi e degli sconti Pro

Oggi è il giorno di Google Stadia, il nuovo servizio di game streaming del colosso di Mountain View. Chi ha preordinato la Founder’s Edition dovrebbe ottenere il codice di attivazione e, da quel momento, sarà possibile accedere al servizio. In particolar modo, sarà possibile utilizzare lo store che attualmente è disponibile unicamente sull’App mobile di Stadia (per iOS e Android). Solo in questo modo è possibile vedere i prezzi e gli sconti Pro dei giochi attualmente disponibili.

Proprio tramite l’app abbiamo modo di vedere i prezzi, quindi, che sono i seguenti:

Gylt 29.99€

Just Dance 2020 49.99€

Kine 19.99€

Mortal Kombat 11 59.99€ (sconto Stadia Pro 41.99€)

Mortal Kombat 11 Premium Edition 89.99€ (sconto Stadia Pro 62.99€)

Red Dead Redemption 2 Launch Edition 59.99€

Red Dead Redemption 2 Special Edition 74.99€

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition 89.99€

Shadow of the Tomb Raider 59.99€

Ovviamente questo non è l’elenco completo dei giochi D1, ma solo quello dei titoli disponibili in questo istante. La lista completa conta 22 giochi (non sono contate le varie edizioni speciali, ovviamente). Inoltre, lo store attualmente presenta già anche Destiny 2 La collezione, il primo gioco gratis per gli abbonati Stadia Pro (ovvero tutti gli attuali utenti, visto che il bundle include tre mesi del servizio). Infine, potete notare che sono già presenti alcuni sconti per gli abbonati.

Per ora non ci resta altro da fare se non attendere nuovi aggiornamenti. Diteci, avete prenotato la Founder’s Edition di Google Stadia? Avete già ricevuto il codice di attivazione e il vostro bundle?