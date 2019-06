Google Stadia: Harrison ci dice come sarà il prezzo dei giochi singoli

Google Stadia permetterà di acquistare i singoli giochi, come accade su PC e console: quanto costeranno i titoli comprandoli uno per uno?

Google Stadia arriverà a fine anno e darà la possibilità di giocare a un catalogo di videogiochi in streaming pagando un abbonamento mensile. Al tempo stesso, però, il colosso di Mountain View non ha voluto allontanarsi completamente da un modello di vendita classico: sarà infatti possibile acquistare i singoli giochi così da possederli per sempre e poterli usare senza limiti o costi aggiuntivi. La domanda quindi è: quanto costerà il singolo gioco su Google Stadia? Potrebbero costare di meno?

Questa domanda è stata posta da Eurogamer.net a Phil Harrison stesso, il quale ha risposto con le seguenti parole: “Non capisco perché dovrebbero essere meno costosi. Il vero valore di Google Stadia è la possibilità di giocare su ogni schermo che possiedi: TV, PC, laptop, tablet, smartphone. Penso che sarà molto interessante per i giocatori. In teoria, la versione Google Stadia del gioco sarà quella con la maggiore qualità raggiungibile dal motore grafico in questione.”

Harrison non ha potuto confermare quanto costeranno i giochi, affermando che dipenderà dai publisher stessi. Ha inoltre specificato che sono “ovviamente ben consapevoli dei prezzi preesistenti sul mercato.” Per ora quindi non abbiamo informazioni certe, ma pare probabile che il prezzo dei singoli giochi sarà simile se non identico a quello delle versioni PC o, più probabilmente, console.

“L’industria è in un momento di transizione. Non ogni sviluppatore e publisher è pronto per muoversi in un modello a sottoscrizione. Onestamente, non tutti i giocatori sono pronti per un modello di questo tipo. Quindi vogliamo dare ai giocatori la possibilità di scegliere: in questo modo possono giocare a quello che vogliono nel modo in cui vogliono; e, in tutti i casi, senza dover investire una grande cifra per un device all’avanguardia da mettere sotto la propria TV o sulla propria scrivania.” Voi cosa ne pensate?