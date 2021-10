Google Stadia Pro, ecco i giochi gratis di novembre 2021

Sono ancora molti gli appassionati che credono fermamente nelle possibilità del servizio di cloud gaming di Google, motivo per cui la compagnia continua a supportarlo con nuovi giochi gratis per gli abbonati a Google Stadia Pro. Scopriamo oggi quelli che sono i titoli gratuiti durante il mese di novembre 2021, quattro nello specifico e sicuramente molto interessanti per molti utenti. A partire da lunedì 1 novembre 2021 gli abbonati al servizio potranno ottenere senza costi aggiuntivi Saints Row 4, DiRT 5, Hundred Days – Winemaking Simulator e Kemono Heroes.

Parliamo quindi di titoli molto interessanti e peculiari: è il caso di Hundred Days, un gioco dove impersoneremo un produttore di vino piemontese, ma fa piacere vedere nella lista anche opere di grande calibro come l’ottimo Saints Row 4. Protagonista assoluto è senza dubbio DiRT 5, il racing game sviluppato da Codemasters e rilasciato da poco tempo, circa un anno fa, e un must da provare per tutti gli abbonati a Google Stadia Pro durante il mese di novembre 2021.

Kemono Heroes si impone invece come un platform 2D in pixel art, utile per donare quel pizzico di varietà tra i quattro giochi gratuiti che potremo provare già dalla settimana prossima. Parliamo quindi di opere molto interessanti e dalla buona qualità che senza dubbio faranno compagnia a tutti gli abbonati al servizio Pro dalla settimana prossima, soprattutto se considerate quelle offerte nei mesi scorsi.

A settembre 2021, ad esempio, tra i giochi gratuiti potevamo trovare titoli come Ark: Survival Evolved o Darksiders 2: Deathinitive Edition, mentre a giugno tra i giochi gratis per gli abbonati a Google Stadia Pro c’erano Moto GP 20, Trials of Cold Steel 3, Chronos: Before the Ashes e Blue Fire. Insomma, speriamo che la qualità delle opere divenga ancor più elevata e che i generi offerti siano sempre variegati, così da poter accontentare tutti i giocatori.