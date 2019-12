Google Stadia Pro: disponibili i giochi gratis di dicembre

Sono oramai quasi due settimane da quando Google Stadia è entrata nelle case di migliaia di giocatori. Chiunque abbia preordinato la Founder’s Edition, la Premier Edition o abbia ottenuto un Buddy Pass sta ora giocando tramite la piattaforma di game streaming a uno dei circa venti giochi disponibili. Tutti, in quanto abbonati a Stadia Pro, possono reclamare i giochi gratis del mese di novembre e dicembre. Precisamente parliamo di Farming Simulator 19 Platinum Edition e Tomb Raider Definitive Edition.

In realtà, i giochi sono disponibili da ieri, domenica primo dicembre, ma c’è stato qualche problema iniziale. Come è possibile scoprire tramite le segnalazioni degli utenti Reddit e come noi stessi abbiamo notato, inizialmente Google aveva reso disponibile tra i giochi gratis di dicembre Farming Simulator 19 Standard, ovvero non la Platinum Edition. Chiaramente si è trattato di un qualche tipo di errore: ciò che conta è che è stato risolto.

Se quindi già ieri avevate reclamato i vostri giochi gratis di dicembre, è possibile che al vostro account sia associata l’edizione base di Farming Simulator 19: vi conviene controllare che sia stata sostituita correttamente con la versione Platinum e, in caso non sia accaduto, reclamare la corretta versione che potete trovare nel negozio – sezione “Giochi Stadia Pro” – tramite l’app mobile per iOS e Android.

Vi ricordiamo, infatti, che l’unico modo per acquistare e reclamare giochi per Google Stadia è tramite l’app ufficiale per dispositivi mobile. Oltre ai due giochi già citati, sono ancora disponibili i giochi gratis di novembre, ovvero Destiny 2 La collezione e Samurai Shodown (Edizione Standard).

Vi ricordiamo che se, nelle due settimane di attività del servizio, avete acquistato Tomb Raider Definitive Edition e/o Farming Simulator 19 Platinum Edition, potete richiedere un rimborso completo per poter accedere alle versioni gratuite incluse all’interno del vostro abbonamento Stadia Pro. Fate attenzione, però, le versioni gratuite sono accessibili solo fintanto che siete abbonati a Stadia Pro: se l’abbonamento termina, tutti i giochi reclamati vengono bloccati (fino a quando non vi abbonerete nuovamente).