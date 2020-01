Google Stadia Pro: giochi gratis di febbraio 2020 svelati?

Nelle ultime ore sono trapelate in rete diverse conferme riguardante due nuovi titoli gratuiti che verranno aggiunti presto al catalogo di Google Stadia per gli abbonati al servizio pro a partire dal primo febbraio. Tuttavia mancherebbe ancora l’ufficialità da parte di Google. Prima di tutto, a dare l’addio dovrebbero essere Rise of the Tomb Rayder: 20 Year Celebration e Samurai Showdown.

I due titoli infatti lasceranno il catalogo di Google Stadia a partire dal 31 gennaio secondo quanto riportato. Secondo i rumor, a fargli posto saranno Metro Exodus e Gylt. Gylt è la prima vera esclusiva di Stadia: si tratta di un titolo action adventure a tinte horror sviluppato dai ragazzi di Tequila Works uscito il 19 novembre dello scorso anno. Metro Exodus, come ben sappiamo, è un famoso shooter sviluppato da 4a Games che ha fatto parlare molto di sé: è uscito il 15 febbraio sempre dello scorso anno.

Nel frattempo Farming Simulator 19, Thumper e Destiny 2: The Collection rimarrebbero disponibili nel catalogo, sempre gratuitamente per gli utenti Stadia Pro: in totale ci sarebbero quindi sempre cinque giochi per gli abbonati. Ricordiamo infine che avete tempo fino al 31 gennaio per riscattare i due titoli che, secondo i leak, saluteranno definitivamente il catalogo di Google Stadia.

Che cosa ne pensate del catalogo di Google Stadia e dei suoi giochi all’interno? Vi piacerebbe vedere l’aggiunta di Metro Exodus e Gylt? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le novità ed informazioni riguardante la nuova console di casa Google.