Google Stadia Pro: giochi gratis di Marzo 2020 annunciati

Google Stadia, la piattaforma di game streaming del colosso di Mountain View, ha ancora strada da fare, ma secondo quanto dichiarato la società è felice della direzione presa, definita come “audace”. Ci vorrà del tempo perché il servizio venga compreso appieno dagli appassionati di videogame e, fino ad allora, Google continuerà a lavorare senza sosta per creare il miglior prodotto possibile. Un buon modo per continuare su questo percorso è “regalare” agli abbonati Google Stadia Pro giochi gratis: ecco quali sono i titoli di Marzo 2020.

Tramite il profilo Twitter ufficiale, la società ha svelato che i giochi gratis di Google Stadia Pro per Marzo 2020 non sono due, ma ben tre: a partire dal 1 marzo 2020 avremo modo di giocare senza costi aggiuntivi a GRID, SteamWorld Dig 2 e SteamWorld Quest. Il loro ingresso significa però anche la rimozione di un altro titolo: Farming Simulator 19 Platinum Edition lascerà il catalogo dei giochi gratis Google Stadia Pro il 29 febbraio.

Three…for free! On March 1, we have three free new games for you to claim with Stadia Pro.

Check out our blog for all the details → https://t.co/behUZIkwHt pic.twitter.com/lNB00xrsl0

— Stadia (@GoogleStadia) February 25, 2020