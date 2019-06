Google Stadia: ecco quando scopriremo prezzo, giochi e data di uscita

Google Stadia sarà presto mostrato al mondo intero: ecco quando potremo scoprire il prezzo, i giochi disponibili e la data di uscita del nuovo servizio.

Google Stadia è il nuovo servizio in abbonamento a tema videoludico del colosso di Mountain View. Lo scorso marzo, durante la Game Developer Conference 2019, Google Stadia è stato presentato al mondo: abbiamo avuto modo di scoprire tanti dettagli interessanti in quell’occasione e nelle settimane successive (potete trovare tutto comodamente radunato in questo articolo), ma ancora mancano all’appello varie informazioni fondamentali. Google aveva promesso novità nel corso dell’estate: ora, scopriamo che la data da segnare sul calendario è molto vicina; il 6 giugno, ovvero tra solo un paio di giorni, andrà in onda lo “Stadia Connect”.

Durante la presentazione, che inizierà alle 18.00 ora italiana, sarà possibile scoprire tutto quello di cui abbiamo bisogno: il prezzo (sicuramente uno degli elementi che interessano maggiormente al pubblico), i giochi che saranno disponibili con la piattaforma (attualmente si contano sulle dita di una mano) e la data di uscita (posizionata verso la fine del 2019, per ora). L’annuncio è arrivato tramite un video: eccolo.

La presentazione arriva, strategicamente, prima dell’E3 2019: Google Stadia vuole sicuramente calamitare attorno a sé l’attenzione degli appassionati di videogiochi e tecnologia, evitando interferenze da parte dei grandi publisher di videogiochi. Fra un paio di giorni potremo avere molte risposte ai dubbi che girano attorno a questo nuovo servizio di streaming.

Nel frattempo diteci, quale pensate sarà il prezzo? Credete che Google punterà a un solo tipo di abbonamento, oppure in stile Netflix proporrà più fasce per venire incontro alle necessità dei vari tipi di videogiocatori? Voi cosa ne pensate?