Google Stadia, per Google il surriscaldamento dei Chromecast non è un problema

Come vi avevamo raccontato qualche giorno fa Google Stadia, che ricordiamo può girare su una moltitudine di dispositivi, fa surriscaldare in maniera notevole i Chromecast Ultra, apparecchi necessari per giocare in 4K e compresi all’interno della Founder Edition della soluzione di gaming in streaming di Google.

Un problema decisamente comune ai giocatori delle prime ore della piattaforma, che hanno lamentato in massa un surriscaldamento eccessivo dei propri Chromecast Ultra durante le sessioni di gioco. Secondo Google, però, tutto questo sarebbe decisamente regolare e preventivato.

Il colosso di Mountain View si è infatti detto”felice di poter aiutare i vari utenti ad avere un’esperienza migliore” ed ha bollato tale presunta problematica come normale amministrazione con queste parole: “Durante il normale utilizzo la superficie del dispositivo potrebbe diventare calda al tocco. Si tratta di un normale funzionamento del device: usare Chromecast Ultra per giocare con Stadia è un’esperienza assolutamente simile a quella di usarlo per guardare serie TV in streaming”.

Per i vari utenti di Google Stadia, purtroppo, la situazione non è assolutamente così semplice. Su Reddit un giocatore ha infatti raccontato: ” Ero nel bel mezzo di una battaglia in Destiny 2 quando il mio Chromecast Ultra si è spento e ho perso la connessione alla rete. Sono andato a staccarlo dalla corrente e l’ho trovato estremamente caldo” mentre un altro utente ha invece dichiarato: “Il mio device si è surriscaldato e spento già due volte ad oggi”. Un problema, quindi, che sembra più grave rispetto a quanto assicurato dalla società americana.

Che ne pensate di questa notizia e di quanto dichiarato da Google? Avete già provato Stadia, siete anche voi incappati in questa problematica? Fateci sapere le vostre esperienze direttamente nei commenti!