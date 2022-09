Se è vero che la chiusura di Google Stadia non impatterà sugli utenti a livello monetario, con i rimborsi che saranno avviati il prima possibile, è però un dato di fatto che i giochi semplicemente verranno persi e resteranno inutilizzabili. Per ovviare a questo problema, un team di sviluppo ha deciso di regalare a tutti gli utenti che avevano acquisto il loro gioco delle key Steam, in maniera tale da poter ovviare a questo problema.

Il gioco in questione è Embr, un titolo che vide la luce proprio su Google Stadia in versione Early Access. Attualmente il gioco è anche disponibile su altre piattaforme e client, ma chiaramente chi lo aveva acquistato all’interno del servizio di Google sarebbe stato poco incline a ricomprarlo. Per questo motivo il team di sviluppo ha deciso di regalare le key della versione Steam. La procedura è decisamente semplice: basta inviare una mail e dimostrare (tramite screenshot) di aver acquistato il gioco. A quel punto il team di sviluppo donerà una key per riscattare il gioco sul client Valve. Ah, c’è un passaggio aggiuntivo, ovvero quello di aggiungere Wildmender (il loro prossimo gioco) nella Lista dei desideri. Una piccola manovra di marketing, che però ai giocatori non costa ovviamente nulla.

Se per un piccolo team di sviluppo come Muse Games può sembrare abbastanza semplice effettuare manovre di questo genere, il discorso è invece diverso per quanto riguarda Rockstar Games. Già, perché all’interno di Google Stadia era presente anche Red Dead Redemption 2 e la sua componente online, con un giocatore canadese che si prepara a dare l’addio alle sue 5.000 ore passate proprio nella parte multigiocatore. Al momento, infatti, non c’è nessuna possibilità di trasferire il proprio personaggio in un’altra versione del gioco.

To our Stadia Respondrs. With Stadia shutting down we’re going to find a you new home on Steam. Follow this: https://t.co/3E93gvpjjJ for an Embr Steam key#Stadia #Steam #indie #indiegame pic.twitter.com/IhKG90Xxa7 — Embr (@EmbrGame) September 29, 2022

