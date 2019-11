Google Stadia: trailer di lancio dell’esclusiva GYLT disponibile

Google Stadia è quasi tra noi e ora è stato rilasciato il trailer di lancio dell'esclusiva GYLT, sviluppata da Tequila Works. Ecco il filmato.

Google Stadia è sempre più vicino. A partire dal 19 novembre il servizio sarà avviato e potremo iniziare a giocare con i vari titoli di lancio, sempre ammesso che il nostro pacchetto di preorder sia arrivato. La line-up iniziale non brilla certo per quantità, ma possiamo sperare che la qualità sia su altri livelli. In particolar modo, la speranza è che GYLT sia un titolo di pregio.

GYLT è infatti un’esclusiva di Google Stadia, per quanto ci è dato sapere fino a questo momento, e in una certa misura rappresenta l’intera piattaforma nei suoi primi giorni. Ora, è stato condiviso il trailer di lancio del gioco, disponibile qui sotto.

GYLT è il nuovo gioco di Tequila Works, già noto per aver realizzato RiME e The Sexy Brutale. Come potete vedere dal trailer, si tratta di un gioco dal taglio cartoon, che però non rinuncia a una vena orrifica. La trama sembra ruotare attorno alla scomparsa di una ragazza. GYLT potrebbe essere uno dei nuovi successi indie della stagione.

Al tempo stesso, è possibile che molti non abbiano grande interesse per le produzioni minori e siano interessati a vedere in che modo la piattaforma riesce a eseguire le produzioni più massicce come Destiny 2 La collezione (gratis durante il mese di novembre), Assassin’s Creed Odyssey e Red Dead Redemption 2. Diteci, voi cosa ne pensate della line-up iniziare di Google Stadia? Vi convince oppure speravate in qualcosa di meglio?