Google Stadia: Ubisoft + arriva anche in Europa, ecco il link

A dispetto delle voci che lo danno già per morto e abbandonato al suo destino dalla casa madre, Google Stadia continua pian piano ad arricchirsi di funzionalità, anche se in buona parte già presenti anche sulle piattaforme concorrenti. La piattaforma di cloud gaming di Google, infatti, ha di recente salutato l’arrivo di Ubisoft +, il servizio in abbonamento del publisher transalpino, anche in Europa. Ubisoft + era già arrivato su Stadia lo scorso anno, ma è stato accessibile solo agli utenti connessi dagli Stati Uniti, e, almeno ufficialmente, senza mai uscire dalla fase beta.

Oggi, invece, il servizio di Ubisoft arriva anche nel vecchio continente, uscendo formalmente dalla fase di test in cui era rimasto per diversi mesi, limitatamente al Nord America. La partnership fra Google e Ubisoft, rinsaldata lo scorso anno sul palco dell’E3, continua dunque a rinnovarsi, non senza qualche problema: fino a poco tempo fa, per esempio, chiunque provasse a registrarsi a Ubisoft + dal sito ufficiale di Stadia poteva leggere ancora il vecchio disclaimer, risalente a mesi or sono, che indicava come il servizio non fosse disponibile nella propria regione, messaggio di errore che dovrebbe via via non presentarsi più a nessuno nel corso delle prossime ore.

Diversi utenti su Twitter, tra cui vari streamer e influencer, hanno invece segnalato come Ubisoft + sia già perfettamente attivo e funzionante su Stadia, anche in Europa, e ciò sembra dovuto al fatto che Google, a quanto pare, avrebbe “acceso” i server ancor prima di dare qualsiasi tipo di comunicazione ufficiale, arrivata solo in seguito. Al momento, comunque, il modo migliore di prendere parte al servizio in Europa (e quindi anche in Italia) per sfruttarne i benefici anche su Stadia è quello di utilizzare il sito ufficiale di Ubisoft +, raggiungibile a questo link.

Una volta fatto ciò, bisogna collegare i due account (quello Ubisoft e quello Google) raggiungendo questa pagina. L’operazione, benché un po’ più macchinosa del solito a causa dei diversi passaggi da seguire, non è poi così complicata e risulta anzi piuttosto agevole. Voi che ne pensate? Siete già abbonati a Ubisoft +? Pensate di usufruirne anche su Stadia? Come al solito, fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.