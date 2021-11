Gotham Knights: curiosi di sapere quando uscirà? In rete appare un indizio

È passato oltre un anno da quando abbiamo visto per la prima volta in azione Gotham Knights, e ancora non sappiamo quando potremo finalmente tornare nell’oscura città superoistica di Batman e compagni.

Al momento Warner Bros Games non ha ancora svelato nulla di ufficiale riguardo alla data di lancio di Gotham Knights, ma stando ad una scoperta fatta da un utente in queste ore, sembra che sia stata svelata un’immagine promozionale con tanto di finestra di lancio del gioco.

Stando a quest’immagine, che sta facendo il giro del web in questi istanti, Gotham Knights dovrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi fisici e digitali non prima della stagione primaverile del 2022.

RUMOR: #GothamKnights release window is 2022 SPRING.

Here is promo image of the game that I found on Jin Park site (Art Director / Designer currently working at Rokkan NY who did Campaign Art Direction, branding for Gotham Knights). Follow the link below. pic.twitter.com/9ZXemFZ6Yj

— Tim (@tatlinsky) November 3, 2021