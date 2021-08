Gotham Knights, ecco chi doppierà Il Pinguino

Nonostante sia passato più di un anno dall’annuncio, Gotham Knights è ancora molto lontano dal mostrarsi definitivamente. Il DC Fandome del 2020 ha svelato il nuovo progetto di Warner Bros legato all’universo della casa fumettistica statunitense ma ulteriori informazioni in merito non sono ancora state divulgate. Oggi però, grazie all’Internet Movie Database, abbiamo già il nome di uno dei doppiatori dei villain che sarà possibile incontrare nel gioco co-op che riunisce tutti i personaggi amici di Batman.

Come riportato dal sito, che si occupa di tracciare tutto il mondo dei doppiatori, degli attori e degli episodi di serie TV, lungometraggi e anche videogiochi, in Gotham Knights sarà presente anche Il Pinguino. Parliamo di Oswal Cobblepot, che è forse uno dei personaggi più conosciuti del mondo DC, almeno per quanto riguarda la ricca e nutrita famiglia dei villain. A dare voce al personaggio ci penserà Elias Toufexis, che ha già doppiato le sue linee di dialogo. Si tratta dell’esordio per Toufexis nei panni de Il Pinguino, ma non di quello dei videogiochi.

Elias Toufexis infatti è già un veterano dei videogiochi e del doppiaggio. Il Pinguino sarà solamente l’ultimo di una lista di personaggi decisamente importanti che l’uomo ha gà doppiato. Tra questi troviamo Adam Jensen, il protagonista della serie di giochi Deus Ex. In aggiunta Toufexis ha doppiato anche Garner in Back 4 Blood (in arrivo ad ottobre), Kenzo in The Expanse (la serie TV) e Leonidas in Assassin’s Creed Odyssey.

La sfida di Elias Toufexis sarà dunque quella di prestare la voce ad un personaggio molto diverso da quelli doppiati in precedenza. Siamo però sicuro che anche in Gotman Knights il canadese svolgerà un ottimo lavoro. Gotham Knights debutterà solamente nel 2022, salvo ovviamente rinvii dell’ultimo minuto. Vi aggiorneremo non appena emergeranno informazioni ufficiali sul nuovo gioco dei super eroi della DC.