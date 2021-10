Gotham Knights, ecco il trailer (rubato) dal DC FanDome

Il DC FanDome non poteva non regalarci novità per Gotham Knights. Il successore spirituale della serie di Batman Arkham venne infatti svelato proprio lo scorso anno, durante uno dei tanti eventi digitali creati ad hoc a causa della pandemia da COVID-19 e in questo 2021 è tornato finalmente a farsi vedere. Un po’ in anticipo però: la sua apparizione era infatti prevista durante il DC FanDome 2021, ma purtroppo il trailer è comparso online ore prima del suo reveal, permettendoci così di entrare in possesso di una nuova cinematica.

Al momento il trailer di Gotham Knights è stato pubblicato e diffuso su Twitter. Il tutto ovviamente molto prima del reveal ufficiale, che dovrebbe avvenire nel corso delle prossime ore e che potrebbe portarci nuovi dettagli in merito a questo nuovo gioco che proseguirà, a modo suo, la serie cominciata da Rocksteady nel 2009 con il primo Batman Akrham. Nel filmato, come è possibile vedere, non sono presenti nuove informazioni. E neanche la data di uscita. Si tratta di una cinematica vera e propria, che serve per fornirci un look più approfondito al lavoro di WB Games Montreal, almeno sul livello di spettacolarità del gioco e su quali nemici e personaggi possiamo aspettarci.

Gotham Knights è stato annunciato (come detto poco sopra) proprio durante il 2020. Nonostante ciò, il gioco non ha ancora una data di uscita. Resta dunque stabile la finestra di lancio nel 2022, ma a questo punto dovremo attendere ancora un po’ prima di poter scoprire quando sarà disponibile il nuovo titolo di WB Games Montreal.

https://twitter.com/thatSharjeel/status/1449416959154556928

Il DC FanDome, tuttavia, continua: nel corso delle prossime ore scopriremo tutte le novità in merito a Sucide Squad: Kill The Justice League. E chissà che Warner Bros. non abbia in programma un nuovo progetto da destinare alle nostre console e ai nostri PC, ancora tutto da annunciare. Vi aggiorneremo su tutte le novità nel corso della serata italiana, dunque restate sintonizzati su Tom’s Hardware per non perdervi nessun annuncio dall’evento.