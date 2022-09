In Gotham Knights, i giocatori dovranno fronteggiare moltissimi dei villain storici di Batman. Tuttavia, in mancanza di Joker, uno di loro si è evoluto in modo sorprendente. Durante un’intervista con IGN, infatti, Patrick Redding, direttore creativo del gioco, ha spiegato i progressi fatti nella creazione di Harley Quinn. La super cattiva sarà decisamente diversa rispetto a quanto siamo abituati a vedere.

Gotham Knights

Harley Quinn, infatti, in Gotham Knights non avrà più bisogno di essere la “fatina psicopatica” che ronza attorno a Joker. In questo nuovo capitolo della serie, infatti, la villain è molto più matura che in passato e sa bene cosa vuole. Gli anni trascorsi a servire la criminalità di Gotham l’hanno resa consapevole della sua forza e, pertanto, avrà un atteggiamento molto più dark rispetto a quello caoticamente sregolato che siamo abituati a vedere. Dal trailer mostrato alla Gamescom, vediamo come Harley fugga dall’arresto per proseguire la sua spirale di criminalità.

In questo modo, infatti, sarà come se il personaggio non avesse mai avuto l’occasione di redimersi con la Suicide Squad. Di conseguenza, la sua vita è stata dedicata interamente al crimine. Per questo motivo, la Harley Quinn di Gotham Knights sarà molto più cattiva del solito. Per rendere al meglio questa evoluzione, inoltre, i ragazzi di Warner Bros. Montreal hanno deciso di invecchiare il personaggio così da giustificare questo arco evolutivo in una crescente maturità della donna.

Tutto ciò porta a un nuovo modo di rappresentare Harley Quinn. Il personaggio, infatti, in Gotham Knights non avrà soltanto un atteggiamento diverso, ma cambierà anche nei suoi modi e nelle percezioni dall’esterno. Il suo costume sarà molto diverso da quello rappresentato in Suicide Squad e avrà delle modifiche anche rispetto a quello dei fumetti. Inoltre, anche i cittadini di Gotham avranno una diversa opinione di Harley, che è il frutto delle sue azioni in questi ulteriori anni di crimine.