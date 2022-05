Nonostante alcune perplessità, il gameplay di Gotham Knights è stato generalmente ben accolto. Tuttavia, la polemica si è scatenata intorno alla descrizione del personaggio di Batgirl. Nella sua scheda, infatti, si legge che la forza di volontà della donna è la chiave per guarire dalle ferite debilitanti che l’hanno costretta in sedia a rotelle.

Questa descrizione ha suscitato molto scalpore, poiché perpetua il tema della disabilità “Super Crip”, in cui i personaggi si allenano semplicemente per superare una disabilità in modo piuttosto eroico, ma irrealistico. Nel caso di Gotham Knights, Barbara si è addestrata per superare una disabilità che l’ha costretta su una sedia a rotelle e ha ripreso il ruolo di Batgirl. La descrizione ha ricevuto molti pareri avversi durante questo mese, portando il direttore creativo Patrick Redding ad affrontare l’argomento. In un Q&A su Discord, Redding ha infatti risposto ad alcuni fan che gli hanno chiesto informazioni sull’argomento. Il team ha ascoltato le critiche e i feedback e ha lavorato con le persone fantastiche di AbleGamers per conoscere i diversi tipi di lesioni spinali e le possibilità per qualcuno di ritrovare la mobilità.

“Come per molti dei nostri personaggi ed elementi della trama, le circostanze intorno alle ferite di Barbara differiscono in alcuni aspetti importanti da come è stata ritratta nei fumetti”, ha continuato Redding. “Barbara ha subito diversi interventi chirurgici seguiti da molta terapia fisica e dolore.” Il direttore creativo di Gotham Knights ha, inoltre, spiegato che il team di sviluppo ha modificato la descrizione in modo da includere la riabilitazione all’interno della scheda personaggio.

still not over the backstory they gave to barbara in gotham knights, just terrible pic.twitter.com/E5E3YQpt4D — ♥︎ • KAID DAY • stranger things spoilers (@SIM0NJESS) May 10, 2022

Ricordiamo, infine, che solo poche settimane fa, Warner Bros. Games ha rilasciato un video gameplay di 13 minuti per presentare Gotham Knights. Il filmato si concentra su due personaggi ben conosciuti dei fan DC, ovvero Nightwing (conosciuto con il nome italiano di Sparviero) e Red Hood (conosciuto nella nostra lingua come Cappuccio Rosso). Il nuovo capitolo della saga di Batman è previsto per il 25 ottobre 2022.