Oltre ad alcune notizie che hanno contrariato i fan come la mancanza dei 60 fps, Gotham Knights (che potete acquistare su Amazon) è pronto ad introdurre anche novità positive. Gli sviluppatori hanno, infatti, recentemente annunciato l’arrivo di una nuova modalità cooperativa per il prossimo titolo ambientato nell’universo di Batman. Il suo lancio è previsto circa un mese dopo l’uscita ufficiale del gioco e sarà totalmente gratuita e separata dalla versione standard del titolo di Warner Bros. Games.

Gotham has thrown down a new gauntlet. Heroic Assault, the free 4-player co-op experience, is coming to #GothamKnights November 29, 2022. Learn more at https://t.co/cDNfcheGrw pic.twitter.com/v3tU7DQvPh — Gotham Knights (@GothamKnights) October 14, 2022

La nuova modalità cooperativa di Gotham Knights si chiamerà Heroic Assault e sarà totalmente gratuita per tutti i possessori del titolo base. Si tratta di una co-op a quattro giocatori che sarà anche una standalone totalmente separata sia dal gioco principale che dall’attuale cooperativa a due giocatori presente nella modalità campagna attualmente disponibile all’interno del gioco.

Heroic Assault, infatti, sarà una sorta di battaglia arena in cui quattro giocatori online potranno collaborare per raggiungere il piano più alto di una torre popolata da criminali. L’esperienza sarà composta da un totale di trenta piani che offriranno ai giocatori obiettivi nuovi e inediti per il gioco. Con nemici e luoghi diversi rispetto a quelli della campagna di Gotham Knights, questa modalità è considerata come un’esperienza a sé stante. Inoltre, non saranno presenti microtransazioni o il rischio che la cooperativa diventi troppo live-service.

Warner Bros. Games ha confermato che Heroic Assault sarà disponibile solo a coloro che hanno acquistato Gotham Knights. Tuttavia, dopo l’acquisto iniziale, si potrà scaricare in modo totalmente indipendente dal gioco principale e avrà vita propria. Sembra dunque che potremo giocarci anche se dovessimo vendere o perdere la nostra copia del nuovo gioco ambientato a Gotham, oltre a poter decidere di disinstallare solo una delle due modalità di gioco. Il lancio di questa modalità è previsto per il 29 novembre 2022. Poco più di un mese dopo rispetto al gioco base che, invece, arriva il 21 ottobre 2022.