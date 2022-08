Dopo alcuni trailer di gioco dedicati a Nightwing, Batgirl e Robin, Warner Bros. Montreal, sviluppatore di Gotham Knights, sta proseguendo la serie di vetrine sui propri eroi con un primo sguardo su Jason Todd, conosciuto nell’universo di Batman come Red Hood. Spalla del Cavaliere Oscuro, Todd è stato assassinato dal Joker per poi essere resuscitato dalla League of Assassins attraverso l’uso di un Lazarus Pit.

Gotham Knights

Oltre a riportarlo in vita e in condizioni di combattimento ottimali, la procedura ha anche conferito a Todd poteri mistici, che usa per attraversare più rapidamente Gotham. In Gotham Knights, Red Hood usa metodi di combattimento non letali per proteggere la città di Gotham dopo la morte di Batman. Il personaggio è, inoltre, descritto come un tiratore scelto altamente qualificato e un abile combattente corpo a corpo che ha raggiunto l’apice della forza umana.

Al pari di Batgirl, anche Red Hood ha un passato traumatico legato al Joker. Il titolo di Warner Bros. Montreal andrà ad esplorare questi aspetti del personaggio. Come gli altri membri del cast di Gotham Knights, anche Jason Todd può aumentare il proprio potere grazie agli elementi GDR che permettono, appunto, di potenziarne i set di mosse tramite level up. Ciascuno dei personaggi giocabili è “effettivamente diplomato alla Batman School of Crime Fighting”, ha spiegato il direttore creativo Patrick Redding. Ciò vuol dire che non avranno alcun problema a sconfiggere i delinquenti comuni.

Red Hood sarà in grado di affinare le proprie abilità e punti di forza, diventando infine il vigilante di cui Gotham ha bisogno per proteggerla da supercriminali come Mr. Freeze e società sotterranee come la Corte dei Gufi. Gotham Knights sarà lanciato il 25 ottobre per Xbox Series X|S, PS5 e PC. Inoltre, per tutti coloro che vogliono un’anteprima sul titolo, i primi 16 minuti di gioco sono stati diffusi sul web.