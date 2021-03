Gotham Knights rinviato, ecco quando uscirà

L’anno scorso ne abbiamo visti di rinvii, e anche l’inizio del 2021 ha già colpito abbastanza pesantemente rimandando alcune delle esperienze videoludiche più attese dagli appassionati. Da Returnal a Vampire Bloodlines 2, in molti dovranno attendere ancora un po’ prima di mettere le mani su questi titoli annunciati diverso tempo fa. Oggi, a questi titoli se ne aggiunge un altro, con i ragazzi di Warner Bros Montréal che hanno appena rinviato Gotham Knights.

Dopo essere stato annunciato lo scorso agosto, Gotham Knights ha fin da subito attirato le attenzioni di molti appassionati dei fumetti DC. Il team di sviluppo, dopo la pubblicazione del trailer d’annuncio, non diede troppi dettagli in più sul titolo, che nel frattempo rimaneva atteso ancora per il 2021. Oggi però, arriva la comunicazione del team direttamente con un post su Twitter, dove ci viene ufficializzato che il prossimo gioco ambientato nell’universo di Batman è stato rimandato al 2022.

Warner Bros Montreal non ci lascia con troppi dettagli, ma ci tiene a farci sapere che questo rinvio è dovuto alla volontà del team di sviluppo di dare ai giocatori il miglior gioco possibile. Inoltre, il post è stata un’occasione per ringraziare i fan per il supporto che stanno dando al progetto anche se per il momento siamo rimasti al trailer d’annuncio, e per questo viene promesso che in futuro riceveremo ulteriori approfondimenti su Gotham Knights.

Insomma, sembra che Gotham Knights necessiti di ulteriore lavoro per arrivare nel migliore dei modi nelle nostre case, tanto che il team ha deciso di rimandare il tutto all’anno prossimo. Sperando che questo sia solo uno dei pochi rinvii che vivremo quest’anno, non ci resta che attendere pazientemente un prossimo appuntamento comunicativo in cui rivedere il nuovo gioco dedicato alla Bat-Famiglia.