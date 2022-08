La community italiana dedita a Piranha Bytes ha annunciato l’arrivo della localizzazione italiana di due gigantesche mod di Gothic 2. L’annuncio è arrivato nel corso delle ultime ore: una delle due mod è già disponibile, mentre la seconda invece è ancora in fase di sviluppo. La particolarità? Si tratta di due add-on lunghi quanto il gioco base.

La prima mod annunciata è La Storia di Khorinis, con tanto di doppiaggio professionale e nuovi modelli in 3D. La mod include un nuovo protagonista, una nuova area chiamata l’Isola di Vaduz e vecchie note come Khorinis, la Vecchia Miniera e la Valle delle Miniere. La seconda, invece, si chiama Le Cronache di Myrtana. Questa mod è già disponibile sugli store ufficiali di Steam, GOG e anche su ModDB. I ragazzi di Piranha Bytes si sono però occupati della localizzazione italiana.

I numeri de Le Cronache di Myrtana sono impressionati: si parla di oltre 60 ore di gioco e di più di 170 missioni, senza poi contare gli eventi casuali, che sono oltre 200 e i personaggi non giocanti, pari a 1.400. La localizzazione italiana è stata celebrata con tanto di trailer e ci sono ottime ragioni per farlo: la mole di parole tradotte è impressionante, visto che si attesta sulle oltre 600.000. Numeri incredibili, che dimostrano come il supporto al gioco non sia praticamente mai cessato. Potete dare uno sguardo al trailer di presentazione di questa mod grazie al video di lancio che trovate subito qui in basso.

Gothic 2 è attualmente disponibile su Steam e su GOG. Il gioco base offre svariate ore di divertimento, ma grazie a mod come queste è possibile espandere ancora di più l’esperienza di gioco, oltre che a entrare in contatto con nuovi scenari, nuove trame e nuovi personaggi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.