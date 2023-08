Se c’è un gioco che aveva bisogno di un remake quello è proprio Gothic. Per chi non lo sapesse, il primo capitolo del popolare Action-RPG verrà completamente ricostruito con le tecnologie moderne e anche se il periodo di lascio sembra ancora distante, THQ Nordic ci ha deliziato con un nuovo video completamente in-game del remake in sviluppo.

In questo filmato possiamo notare una versione completamente nuova di Vecchio Campo, considerato un vero e proprio luogo culto per tutti gli appassionati del primo leggendario episodio del brand. Possiamo certamente notare un lavoro sul comparto tecnico davvero notevole e animazioni tutto sommato convincenti.

Vi ricordiamo che il remake di Gothic uscirà su PC, Xbox Series X|S e PS5, ma non abbiamo ancora una data ufficiale da comunicarvi. Per chi non conoscesse Gothic, si tratta di un action-RPG sviluppato da Piranha Bytes e pubblicato nel 2001 da Egmont Interactive. Ambientato in un mondo fantasy oscuro e medievale, il gioco presenta una trama incentrata su un prigioniero che si trova in un’isola prigione controllata da diverse fazioni, ognuna con i propri obiettivi e segreti. Nel titolo siamo costretti a esplorare l’isola, compiere missioni, sviluppare il proprio personaggio e interagire con vari personaggi non giocanti. Il sistema di combattimento e l’approccio non lineare alla narrazione sono stati particolarmente apprezzati ai tempi e non dubitiamo che possano essere nuovamente molto amati.