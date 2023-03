La saga di Gran Turismo è ancora oggi in salute e pronta a colonizzare anche altri media d’intrattenimento oltre al mondo videoludico. È quasi passato un anno dal lancio del settimo capitolo ufficiale del franchise automobilistico di PlayStation, ma oggi tocca fare un passo più indietro per raccontare una storia inaspettata. Dopo vent’anni dal lancio su PlayStation 2 di Gran Turismo 4, in questi giorni sono state fatte delle scoperte incredibili.

La scoperta è stata fatta dall’utente conosciuto in rete come ‘Nenkai’, il quale ha postato un video che dimostra che tipo di cheat codes erano nascosti all’interno di Gran Turismo 4 per tutti questi anni. Nessuno se ne era accorto prima d’ora, ma il quarto capitolo della serie di Polyphony Digital nascondeva una serie di possibilità molto interessanti. Va subito sottolineato che, per attivare questi trucchi, è necessario far passare 365 giorni all’interno del gioco. Solo allora potranno essere attivati premendo la giusta combinazione di tasti segreta; ormai non più tanto segreta.

Dopo aver fatto trascorrere 365 giorni all’interno del mondo di Gran Turismo 4, basterà andare nell’iconica mappa che fa da world map dell’intero gioco. A questo punto, il menù principale si sarà aggiornato, lasciando spazio a una mappa che può attivare tutta una serie di trucchi che vi permetteranno di usufruire di pecunia a volontà e tante altre chicche nascoste dal team di sviluppo e tutte da scoprire a vent’anni dal lancio originale del titolo.

So many years and this game still holds surprises, GT4 does actually have cheat codes pic.twitter.com/toyyIHIJKW — Nenkai (@Nenkaai) March 25, 2023

I trucchi e le combinazioni di tasti scoperti da questo appassionati sono i seguenti:

Sblocco di 10.000.000 Crediti : Select, Sinistra, Destra, Destra, Giù, Up, Up, Sinistra, Giù, Su, Destra, Sinistra, Giù, L1, R1, Select

: Select, Sinistra, Destra, Destra, Giù, Up, Up, Sinistra, Giù, Su, Destra, Sinistra, Giù, L1, R1, Select Ottieni una patente : Select, R1, Select, R1, Select, L2, L2, R2, R2, L1, Select, Select

: Select, R1, Select, R1, Select, L2, L2, R2, R2, L1, Select, Select Ottieni il punteggio Oro in un test patente : Select, Select, R1, R2, L2, L2, Select, L1, R1, Select, R2, L1, Select

: Select, Select, R1, R2, L2, L2, Select, L1, R1, Select, R2, L1, Select Ottieni l’Oro in ogni evento: Select, L1, Su, Su, Select, R1, Giù, Giù, Select, L2, Select, R2, Select

