Nel corso del CES 2023, Sony ha annunciato l’arrivo di Gran Turismo 7 su PlayStation VR2. A svelare l’importante novità per il gioco di Polyphony Digital ci ha pensato Jim Ryan, durante la conferenza stampa avvenuta nel corso della notte italiana. Non si tratta di un gioco realizzato da vero, ma di un aggiornamento gratuito che renderà l’esperienza del racing game giapponese compatibile proprio con il visore per la realtà virtuale di PlayStation 5.

L’annuncio di Jim Ryan, attuale presidente di PlayStation, è stato molto stringato. “Oggi sono emozionato di annunciare che uno dei nostri franchise storici arriverà su PS VR2. Gran Turismo 7 è stato lanciato lo scorso anno ed è stato un successo di tutta la critica e con un aggiornamento gratuito i giocatori PS VR2 potranno godere dell’esperienza di gioco come mai prima d’ora”, le parole di Ryan dichiarate durante la conferenza stampa del CES 2023.

Come abbiamo detto poco sopra, non si tratterà di un nuovo gioco. Al lancio di PS VR2, Polyphony Digital pubblicherà un aggiornamento completamente gratutito per Gran Turismo 7, che lo renderà compatibile con il neonato visore. Il lancio dell’headset per la realtà virtuale è fissato per il 22 febbraio 2022 e il simulatore di guida sarà solamente uno dei tanti giochi che si potranno giocare al day one sul nuovo device per PS5.

Era solo questione di tempo prima che il franchise di Gran Turismo venisse adattato per la realtà virtuale. Come specificato da Jim Ryan, infatti, il franchise è quello di maggior successo su console PlayStation, tanto da aver venduto di più di qualsiasi altro first party (sì, anche del franchise di The Last of Us). Naturale dunque che ci sia la volontà da parte di Polyphony Digital di offrire ai giocatori nuovi modi per giocare. E un titolo racing si adatta perfettamente alla realtà virtuale. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.