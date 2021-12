Gran Turismo 7 avrà un numero di auto e piste impressionante

Una delle esclusive PlayStation 5 più attese dell’anno prossimo è sicuramente Gran Turismo 7. Dopo un capitolo di transizione su PlayStation 4, la saga automobilistica targata Polyphony Digital sta per arrivare alla settima incarnazione principale, e nell’attesa del day one, in Giappone stanno emergendo alcuni dettagli sul prossimo capitolo. Nello specifico sarebbe emerso il numero di automobili e tracciati che saranno presenti nel titolo.

Le informazioni arrivano direttamente da un opuscolo promozionale distribuito in un negozio giapponese, il quale ha rivelato maggiori dettagli sul prossimo attesissimo Gran Turismo 7. Il tutto è stato pubblicato su Twitter qualche giorno fa, con in bella vista una foto dell’opuscolo che ci dice come il prossimo Gran Turismo includerà 420 diversi modelli di auto e oltre 90 piste con condizioni meteorologiche e paesaggi realistici.

Ma le informazioni, tradotte dalla redazione di Eurogamer.com, segnala che in Gran Turismo 7 tornerà anche la tanto richiesta modalità GT Mode, in cui i giocatori non solo potranno correre in competizioni e piste da tutto il mondo, ma potranno anche comprare, vendere e mettere a punto le auto del proprio garage. A proposito di garage, stando a queste informazioni, sarà in grado di contenere fino a 1000 auto.

Gran Turismo 7 sarà uno dei titoli di punta di PlayStation 5 per il prossimo anno, e per questo vi ricordiamo che il titolo targato Polyphony Digital uscirà non prima del prossimo 4 marzo 2022 in esclusiva sulle console PS4 e PS5.