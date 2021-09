Gran Turismo 7, cross-play tra PS4 e PS5 confermato ufficialmente

Il Playstation Showcase ha portato con se tantissime novità tra cui anche la data di uscita del prossimo capitolo di una delle serie automobilistiche più amate di sempre. Gran Turismo 7 arriverà infatti sul mercato il prossimo 4 Marzo e porterà con se tantissime novità e anche tanta nostalgia, dato che i giocatori potranno sperimentare ancora una volta il menu origianale della serie, cosi come lo ricordiamo dai primi capitoli. Oggi però sono arrivate tantissime novità anche realtive alle modalità di gioco e soprattutto una funzione che sicuramente sarà tanto apprezzato dai videogiocatori di tutto il mondo.

Come ben sappiamo infatti Gran Turismo 7 sarà un titolo completamente cross-gen, di conseguenza alcuni giocatori si stavano chiedendo se sarebbe stato possibile giocare con i propri amici che magari posseggono il titolo anche su una o l’altra console. La risposta è più che positiva, il nuovo titolo di Polyphony supporterà infatti il cross-play tra PS4 e PS5. Nello specifico Yamauchi, fa riferimento alla funzione all’interno di un’intervista rilasciata per il portale Eurogamer. Inoltre anche entrambe le console godranno di variazioni climatiche in real-time e di ciclo giorno notte all’interno delle piste. Insomma sicuramente i fan saranno soddisfatti anche se il titolo arriverà cross-gen e non più in esclusiva per PS5.

Inoltre tramite queste interviste Yamauchi si è lasciato sfuggire alcuni piccoli particolari soprattutto su tutto il sistema di danni. Il tutto sarà ripreso da quello di GT Sport, migliorato e portato su un altro livello. Mentre per quanto riguarda le altre feature lo stesso Director ha confermato che ci saranno alcune cose che torneranno mentre altre verranno ingrandite e riproposte sotto altra forma.

Noi non vediamo l’ora di poter mettere le mani su Gran Turismo 7, il nuovo capitolo della serie che promette comunque una fedeltà delle livree di tutto rispetto e che sicuramente ogni appassionato del mondo dell’automobile non deve lasciarsi sfuggire!