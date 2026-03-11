Il mondo dei racing game torna a scaldarsi grazie a Gran Turismo 7, che con il suo aggiornamento 1.68 introduce un terzetto di vetture capace di soddisfare palati molto diversi tra loro. Polyphony Digital ha saputo bilanciare il fascino iconico delle auto da corsa anni '60 e '90 con la praticità moderna di un SUV compatto, offrendo contenuti gratuiti che arricchiscono ulteriormente uno dei simulatori di guida più apprezzati sulla piattaforma PlayStation. L'update, disponibile dal 12 marzo alle 8:00, porta con sé anche quattro nuovi eventi per i Circuiti mondiali, ampliando le opportunità competitive per tutti i livelli di giocatore.

Il pezzo forte del pacchetto è senza dubbio la Mazda ɛ̃fini RX-7 Type R (FD) '91, acquistabile nell'area Auto usate del gioco. La FD3S rappresenta uno dei capitoli più affascinanti della storia dell'automobilismo sportivo giapponese: debuttata nel dicembre del 1991, questa terza generazione della RX-7 portò con sé un motore rotativo 13B equipaggiato con un sistema biturbo sequenziale capace di erogare 251,5 BHP (255 CV) e una coppia di 294 Nm. Il tutto su una vettura che, grazie all'uso estensivo dell'alluminio per cofano, sospensioni a doppio triangolo e altri componenti, conteneva il peso a vuoto in appena 1.260 kg, traducendosi in un rapporto peso/potenza di 4,94 kg per CV.

Per gli appassionati del JDM (Japanese Domestic Market) e dei motori rotativi, avere la FD3S in garage equivale a possedere un pezzo di storia. La carriera della RX-7 si concluse nell'agosto del 2002 con la Spirit R, quando le normative sulle emissioni sempre più stringenti posero fine alla produzione, rendendo questa auto un simbolo di un'epoca irripetibile. In Gran Turismo 7, i giocatori potranno sfruttarne l'enorme potenziale di tuning, fedele alla tradizione di questa piattaforma che ha sempre valorizzato le elaborazioni delle vetture.

La Mazda RX-7 FD3S è considerata l'auto sportiva a motore rotativo più veloce mai prodotta da Mazda, con un potenziale di elaborazione che ha alimentato generazioni di appassionati in tutto il mondo.

Sul fronte americano, la Chevrolet Camaro Race-Mod '69 porta in pista tutta la potenza del muscolo car più iconico d'oltreoceano in chiave restomod. Disponibile su Brand Central, questa reinterpretazione moderna della Z28 Trans-Am non è una semplice vettura storica: sotto il cofano batte un V8 con compressore volumetrico da 657,8 BHP (667 CV), abbinato a un abitacolo racing con gabbia di sicurezza, sedili in Alcantara e cambio sequenziale. Le finiture cromate originali hanno lasciato il posto a componenti neri, mentre paraurti anteriore allargato, spoiler ducktail accentuato e scarico centrale completano l'estetica aggressiva.

Il movimento restomod, reso popolare da eventi come il SEMA Show negli Stati Uniti, consiste nel prendere una vettura classica e aggiornarne meccanica ed estetica con tecnologie moderne mantenendo intatta l'anima originale. Polyphony Digital ha applicato questa filosofia con precisione chirurgica, creando un'auto da corsa Trans-Am che onora la storia del campionato SCCA — dove Penske Racing dominò con la Z28 originale — proiettandola nel presente.

Completa il roster la Renault Captur S Edition TCe 140 '21, acquistabile anch'essa su Brand Central. Si tratta della prima volta che un SUV compatto di questo segmento entra nel garage di GT7, e la sua presenza testimonia la volontà di Polyphony di rappresentare fedelmente il panorama automobilistico contemporaneo. Con dimensioni di 4,23 m di lunghezza e motorizzazione turbo benzina da 140 CV, la Captur offre una prospettiva di guida completamente diversa rispetto alle sportive del pacchetto, con dinamiche orientate alla quotidianità piuttosto che alla pista.

Sul fronte dei contenuti competitivi, l'aggiornamento 1.68 espande i Circuiti mondiali con quattro nuovi eventi: la Coppa amatori europee 400 sul Dragon Trail Giardini al contrario, la Coppa Clubman giapponesi 550 al Kyoto Driving Park Yamagiwa al contrario, la Coppa Clubman americane 700 al Michelin Raceway Road Atlanta e il Campionato mondiale Turismo 800 al Circuit Gilles Villeneuve. L'utilizzo di tracciati percorsi in senso inverso è un dettaglio non banale: richiede ai giocatori di reimparare layout già noti, mettendo alla prova la capacità di adattamento anche dei piloti virtuali più esperti.

Con questo aggiornamento, Polyphony Digital continua la sua strategia di aggiornamenti gratuiti mensili per Gran Turismo 7 su PlayStation 4 e PlayStation 5, mantenendo alta l'attenzione della community a distanza di anni dal lancio. L'inclusione della RX-7 FD3S in particolare potrebbe anticipare ulteriori contenuti legati al patrimonio JDM, un segmento della community particolarmente attivo e vocale nel richiedere auto iconiche del motorsport giapponese. I prossimi aggiornamenti sono già attesi con interesse dai milioni di giocatori attivi sulla piattaforma.