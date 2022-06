Sono passati pochi mesi dal lancio di Gran Turismo 7, e sebbene la nuova iterazione sia riuscita ad entrare nei cuori di tantissimi appassionati del franchise fin da subito, c’è chi non ha timore di lanciarsi in qualche critica sull’esclusiva PlayStation. Al momento sappiamo che il titolo di corse Polyphony Digital continuerà un percorso di supporto continuo tramite update e patch, ma c’è chi come il campione del mondo di GT, Valerio Gallo, non è affatto felice dello stato attuale del gioco.

A rendere ufficiale l’abbandono momentaneo del campione del mondo a Gran Turismo 7 è stato lo stesso Valerio Gallo attraverso il suo profilo Twitter. “Mi prendo ufficialmente una pausa fino a quando GT7 non sarà un gioco adeguato da giocare e pronto per gli eSport”. Queste le parole espresse da Valerio in queste ore, il quale, ricordiamolo, solo qualche mese fa fu incoronato come campione del mondo del gioco simulativo di Polyphony Digital.

Valerio Gallo non è il solo che sta criticando Gran Turismo 7 in questo periodo. Sono diversi gli appassionati che in rete hanno espresso un senso di poca soddisfazione per quanto riguarda il gioco allo stato attuale. In primis, a Polyphony viene criticata la gestione di tutta la componente multiplayer online di GT7. In particolar modo le aspre critiche dei giocatori sono indirizzate verso le lobby di tale modalità molto importante per chi puntava su una forte esperienze online.

I'm officially taking a rest from everything until GT7 won't be a proper game to play and esports ready. Bye guys, take care ✌️ — Valerio Gallo (@Williams_BRacer) June 18, 2022

Quello di Valerio Gallo non sembra essere un addio definitivo. Il campione del mondo in carica lascia la porta aperta a un suo ritorno in futuro, ma dalle sue parole possiamo intuire che se le cose non cambieranno all’interno di Gran Turismo 7 questo ritorno potrebbe anche non avvenire molto presto. Ora la palla passa a Polyphony, con la compagnia nipponica che dovrà sistemare tutte le problematiche sottolineate da un gran numero di appassionati di tutto il globo.