Polyphony Digital ha confermato che da oggi, 27 luglio 2022, è disponibile un nuovo aggiornamento per Gran Turismo 7. L’update 1.19 introduce nuovi veicoli e corregge alcuni dei problemi che affliggono il gioco. Nonostante una partenza di tutto rispetto, infatti, il simulatore di corse ha bisogno di riconquistare il favore dei fan. Recentemente, infatti, molti pro-player hanno abbandonato il titolo a causa dei molteplici problemi che lo hanno afflitto. Le polemiche, aperte da Lewis Bentley, sono state relative alla parte competitiva del titolo che non permetterebbe ai professionisti di avviare una vera e propria carriera che permetta loro di mantenersi.

Gran Turismo 7

Sony Interactive Entertainment, tuttavia, ha pubblicato un breve video dedicato alla patch 1.19 di Gran Turismo 7 con la quale spera di sedare le polemiche in atto. Nei trenta secondi che compongono la clip possiamo ammirare in azione le tre nuove vetture inserite in questo update gratuito. Le auto in questione sono la Nissan Skyline Super Silhouette Group 5 ’84, la Maserati A6GCS/53 Spyder ’54, e la Porsche 918 Spyder ’13. Si tratta di tre veicoli decisamente diversi tra loro.

La Skyline Super Silhouette è nota per aver gareggiato negli anni ’80 e monta un motore turbo a 4 cilindri. La Maserati A6GCS/53 Spyder ’54 è un’auto sportiva che ha vinto il Trofeo Gran Turismo 2014 al Pebble Beach Concours d’Elegance. Infine, c’è la Porsche 918 Spyder ’13, un’ibrida plug-in che raccoglie l’eredità dell’amata Carrera GT.

Non è ancora disponibile il changelog completo per la patch 1.19 di Gran Turismo 7. Quest’ultimo sarà probabilmente diffuso domani, 28 luglio 2022, al momento del lancio di questo aggiornamento. Tuttavia, nel PlayStation Blog dedicato, potrete trovare un’interessante galleria di immagini che accompagna una dettagliata descrizione delle auto. Probabilmente questo update non sarà sufficiente a far dimenticare tutti i problemi dai quali il titolo di Polyphony Digital è attualmente afflitto, tuttavia, è sicuramente apprezzabile l’impegno degli sviluppatori nel diffondere gratuitamente contenuti di questo genere.