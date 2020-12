Gran Turismo 7 uscirà anche su PS4? Sony risponde in uno spot

Tra i tanti titoli che sono stati annunciati nei due eventi digitali dedicati a PS5, non solo hanno trovato spazio quei giochi che sono parte della line up di lancio della console, ma abbiamo anche avuto l’occasione di dare un’occhiata più approfondita ad alcuni giochi in arrivo tra il 2021 e il prossimo futuro di PlayStation 5. Oltre ad Horizon Forbidden West e il sequel di God of War, c’è molto interesse anche attorno a Gran Turismo 7.

Gli appassionati del titolo di corse targato Poliphony, però, sono ancora incerti su un importante dettaglio riguardante il lancio di questo nuovo titolo; ovvero se sarà un’esclusiva PS5, o se uscirà anche su PS4 come alcuni titoli presenti nella line up della console next gen. Al momento Sony non ha ancora rivelato quando Grand Turismo 7 arriverà sul mercato, ma sembra che la risposta al quesito posto dagli appassionati si trovi in un nuovo spot pubblicitario della console.

All’interno di questo nuovo spot dedicato alla nuova console di casa Sony, l’attenzione è tutta concentrata su quelle produzioni che verranno lanciate su PS5 nell’arco del prossimo anno. C’è una spazio anche per Gran Turismo 7, e sembra proprio che il prossimo capitolo principale della serie automobilistica uscirà nel 2021 ma solamente su PlayStation 5. l’impressione quindi, è quella di un’esclusione dei titolo tra le prossime uscite PS4.

Al momento non abbiamo ancora una finestra di lancio precisa per quanto riguarda Gran Turismo 7, ma stando a quel che è emerso dalle informazioni dell’ultimo spot Sony, sembra proprio che il titolo Poliphony verrà rilasciato nel corso dell’anno prossimo solamente su PS5. Cosa ne pensate di questa possibilità? Credete che il nuovo Gran Turismo sarà esclusiva next gen? Diteci la vostra con un commento.