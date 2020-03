Gran Turismo Sport: Ecco i primi dettagli dell’aggiornamento modalità Sport

Un importante aggiornamento sta per essere introdotto nella Modalitá Sport, motivo di vanto di Gran Turismo Sport, famoso videogioco di simulazione di guida sviluppato da Polyphony Digital e pubblicato da Sony Computer Entertainment per PlayStation 4. Di recente Polyphony Digital ha fatto sapere tramite un Tweet quali saranno i miglioramenti che verranno apportati su Gran Turismo Sport con la pubblicazione del prossimo aggiornamento.

Uno dei principali cambiamenti che interesserà Gran Turismo Sport nella sua giocabilitá sarà l’effetto della scia che verrà ridotto. Ma altri bilanciamenti all’interno del gioco riguarderanno l’usura delle gomme per le automobili Gr.4 FF (trazione anteriore e motore anteriore), la maneggevolezza per i veicoli Gr.2, Gr.3 e Gr.4. Altre modifiche invece vanno a toccare il consumo del carburante per i veicoli Gr.2, Gr.3 e Gr.4 che andranno di conseguenza a modificare le efficienze dei consumi che verranno limitate per i veicoli precedentemente indicati.

Altre importanti modifiche sono state apportate all’interno del gioco una di queste riguarda un potenziamento dell’algoritmo che si occupa di assegnare le penalità in gara. Anche il consumo di carburante e il tasso di usura degli pneumatici per le qualifiche e finali subirà degli aggiornamenti, potrà essere infatti impostato dal giocatore separatamente nelle prove a tempo e nelle finali delle qualificazioni dei campionati FIA Gran Turismo Championship.

Inoltre i piloti Pro Player avranno la possibilità di modificare il loro contratto di affiliazione del costruttore selezionato iniziando la nuova Series, a partire da sabato 25 Aprile. Ancora non sappiamo quale sarà la data in cui riceveremo il prossimo aggiornamento, tuttavia dal Tweet pubblicato e possibile visualizzare l’anteprima completa dell’aggiornamento che arriverà per la modalità “Sport” di Gran Turismo Sport. E voi cosa ne pensate delle modifiche che stanno per apportare all’interno del gioco? Siete soddisfatti di questi miglioramenti o c’è ancora qualcosa che dovrebbe essere sistemata per una migliore resa del gioco? Fateci sapere nei vostri commenti!