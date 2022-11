Sappiamo già che le prossime esclusive PlayStation appariranno su PC. Ci sono però alcuni franchise su cui il colosso nipponico non si è ancora esposto e di cui non sappiamo se effettivamente faranno parte del catalogo Steam ed Epic Games. Tra questi c’è ovviamente Gran Turismo, il franchise di simulatori di guida prodotto da Polyphony Digital e che nel corso degli anni ha avuto una serie di alti e bassi. Ora a parlare di un suo possibile arrivo su PC ci ha pensato Kazunori Yamauchi, papà della serie, in un’intervista con GTPlanet.

Secondo le parole di Yamauchi, Gran Turismo potrà comparire su PC, ma si tratta di un argomento molto complesso. “L’ultimo gioco è un titolo veramente fatto bene. Non ci sono molte piattaforme che possono far girare il titolo in 4K e 60 frame al secondo. Non sarà un percorso facile, ma stiamo considerando l’idea di portarlo su PC”, le parole del creatore della serie.

Nel futuro di Polyphony Digital c’è sicuramente la voglia di portare Gran Turismo su PC. Nessuno però dovrebbe aspettarsi novità a breve. Il porting di un gioco è spesso un argomento molto complesso, che può richiedere anche mesi o anni in base alla complessità dello stesso. Insomma, meglio non credere che nell’aria ci sia un annuncio dietro l’angolo. D’altronde Sony ha già pronti diversi giochi first party per PC, tra cui The Last of Us e Returnal.

Oltre a Gran Turismo c’è un altro franchise di cui non si conoscono le sorti e se mai approderà effettivamente anche su Steam ed Epic Games. Parliamo di Ghost of Tsushima, che ha debuttato nel 2020 su PlayStation 4 salvo poi ripresentarsi qualche mese dopo anche su PS5 con una Director’s Cut. Il futuro di Sony su PC è ancora tutto da scrivere e molto dipenderà ovviamente da quali giochi del catalogo verranno effettivamente portati proprio su un’altra piattaforma.

