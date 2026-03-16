Negli ultimi anni l’universo di Granblue Fantasy ha dimostrato una sorprendente capacità di espansione. Nato come RPG mobile in Giappone, il progetto di Cygames è cresciuto progressivamente fino a trasformarsi in un ecosistema narrativo capace di attraversare diversi media: anime, manga e, naturalmente, produzioni videoludiche sempre più ambiziose. Con Granblue Fantasy: Relink, lo studio aveva già compiuto un passo importante portando questo immaginario nel territorio degli action RPG cooperativi su console, unendo l’estetica anime tipica della serie con un sistema di combattimento spettacolare e fortemente orientato al gioco di squadra.

Ora quel percorso continua con Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok, una nuova espansione pensata per ampliare la struttura del titolo originale e introdurre contenuti inediti destinati soprattutto all’endgame cooperativo. L’aggiornamento rappresenta anche un debutto significativo per il gioco su Nintendo Switch 2, piattaforma sulla quale arriverà ufficialmente il 9 luglio 2026. Ebbene, abbiamo avuto modo di provare una prima versione del progetto proprio su questa console durante la Closed Beta organizzata da Cygames, concentrandoci in particolare su una delle novità più interessanti dell’espansione: l’introduzione di Beatrix, un personaggio completamente nuovo che promette di cambiare sensibilmente il ritmo degli scontri.

Il nostro provato

La beta di Endless Ragnarok proponeva una selezione limitata di contenuti, ma sufficiente per comprendere la direzione intrapresa dagli sviluppatori. All’avvio del gioco abbiamo potuto scegliere tra due modalità principali: un tutorial dedicato alle nuove meccaniche e una modalità missione, che rappresenta il cuore dell’esperienza cooperativa.

È proprio qui che emerge uno degli elementi più interessanti del progetto: il supporto al cross-play completo, che permette ai giocatori su piattaforme differenti di affrontare insieme le missioni online. Durante la nostra prova abbiamo partecipato a diverse sessioni multiplayer insieme a utenti provenienti da altri sistemi, e l’infrastruttura online si è dimostrata sorprendentemente stabile anche nelle situazioni più caotiche.

Le missioni disponibili nella beta mettono in evidenza l’impostazione tipica di Relink: combattimenti dinamici contro gruppi numerosi di nemici, seguiti da scontri contro boss imponenti che richiedono coordinazione tra i membri del party. Il gioco continua, infatti, a puntare su una struttura che alterna fasi di combattimento frenetico a momenti in cui è necessario sincronizzare abilità, schivate e attacchi speciali per gestire le mosse degli avversari più pericolosi.

Beatrix, una nuova protagonista della battaglia

Tra tutte le novità introdotte nella beta, la presenza di Beatrix è, senza dubbio, quella che cattura maggiormente l’attenzione. Il personaggio è una agente d’élite della Società, organizzazione specializzata nella caccia ai primordiali, e rappresenta una figura già molto amata all’interno della lore di Granblue Fantasy.

Nel contesto di Relink, Beatrix porta con sé uno stile di combattimento estremamente aggressivo e tecnico, costruito attorno alla sua arma sigillo: la spada Embraque. Il cuore del suo gameplay ruota poi attorno a un sistema di combo che alimenta una particolare meccanica chiamata Orologio Delta; ogni sequenza di attacchi sposta la lancetta di questo indicatore, attivando bonus temporanei che possono aumentare l’attacco, migliorare la difesa o persino fornire effetti di supporto per i compagni di squadra.

Si tratta di una soluzione interessante perché rende Beatrix efficace sia come combattente offensiva sia come personaggio capace di contribuire alla sopravvivenza del party durante le battaglie più intense.

A tal proposito, il vero punto di forza di Beatrix emerge proprio nelle missioni di tipo Conquista, dove il party deve affrontare grandi quantità di nemici contemporaneamente. In queste situazioni la velocità delle sue combo e la capacità di concatenare attacchi in rapida successione la rendono particolarmente efficace nel controllare il campo di battaglia.

La gestione dell’Orologio Delta introduce anche una dimensione tattica interessante: scegliere quando proseguire una combo o interromperla per attivare un bonus difensivo può fare la differenza durante le fasi più caotiche. In multiplayer, questo sistema incentiva una forma di collaborazione implicita tra i membri del gruppo; mentre alcuni personaggi si concentrano sulla gestione delle minacce più pericolose, Beatrix può, infatti, contribuire a stabilizzare il team grazie ai bonus generati dalle sue abilità.

Il risultato è uno stile di gioco dinamico, che premia la precisione nell’esecuzione delle combo ma allo stesso tempo offre strumenti utili per sostenere il gruppo durante gli scontri più lunghi.

Uno contro uno: quando la battaglia diventa tecnica

Le missioni boss mostrano, invece, un lato diverso del personaggio. In questi scontri più concentrati, dove ogni errore può essere punito severamente, Beatrix si rivela sorprendentemente tecnica. Una volta riempita la barra legata alla spada Embraque, il personaggio può entrare nello stato chiamato Divoratrice di energia karmica, una sorta di trance che aumenta drasticamente la velocità d’attacco e la potenza delle combo.

Durante questa fase il ritmo del combattimento cambia completamente: gli attacchi diventano molto più rapidi e consentono di infliggere enormi quantità di danni in brevi finestre temporali, soprattutto quando il boss è vulnerabile. In pratica, Beatrix diventa una vera e propria macchina da DPS, capace di sfruttare al massimo le aperture create dai compagni di squadra.

Abilità di supporto e Skybound Arts

Naturalmente, il sistema di combattimento di Relink continua a ruotare attorno alle spettacolari Skybound Arts, le tecniche speciali che ogni personaggio può scatenare una volta riempita la propria barra energetica. Nel caso di Beatrix, queste abilità si inseriscono perfettamente nel suo stile di gioco aggressivo, offrendo attacchi devastanti che possono cambiare rapidamente l’andamento di uno scontro.

Le abilità di supporto completano invece il suo kit rendendola un personaggio sorprendentemente versatile. In alcune situazioni può contribuire alla sopravvivenza del party con effetti di recupero o potenziamenti temporanei, mantenendo però sempre un’identità fortemente offensiva.

Insomma, e proprio questa combinazione tra velocità, gestione delle combo e supporto al gruppo che rende Beatrix una delle aggiunte più interessanti viste finora nell’espansione.

Tirando le prime somme su Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok

Questa prima prova di Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok ci ha lasciato sensazioni decisamente positive. L’espansione sembra voler ampliare in modo significativo l’esperienza cooperativa del gioco originale, introducendo nuove missioni, boss e soprattutto personaggi capaci di modificare l’equilibrio del combattimento.

Tra questi, Beatrix rappresenta senza dubbio uno degli elementi più promettenti: il suo stile di gioco veloce e tecnico aggiunge ulteriore profondità al sistema di combattimento già solido di Relink, offrendo ai giocatori un approccio completamente diverso alla gestione delle battaglie.

Naturalmente, sarà necessario attendere la versione completa per capire quanto queste novità incideranno realmente sull’endgame del titolo. Nonostante ciò, se le premesse della beta verranno mantenute, Endless Ragnarok potrebbe rappresentare l’evoluzione naturale di uno degli action RPG cooperativi più interessanti degli ultimi anni.

Dal canto nostro, non vediamo l’ora di tornare tra le Sky Realms per scoprire fin dove potrà spingersi questa nuova avventura insieme a Beatrix!