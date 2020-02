Granblue Fantasy Versus: svelata la data di lancio europea

Dopo la serie ventennale di Guilty Gear e l’acclamato Dragon Ball FighterZ, i ragazzi di Arc System Works stanno portando avanti un progetto in collaborazione con Cygames basato sulla serie RPG per mobile di Granblue Fantasy. Questo franchise sta timidamente uscendo fuori con un paio di giochi interessanti, in questo caso abbiamo a che fare con una versione picchiaduro con elementi da JRPG chiamato per l’appunto Granblue Fantasy Versus. Non è sicuramente nuovo per Arc System Works cimentarsi in un picchiaduro (ricordiamo che sono al lavoro su un nuovo capitolo di Guilty Gear) ma ciò che rende particolare questo titolo è la presenza di una modalità storia con elementi da vero e proprio gioco di ruolo, con sessioni a scorrimento in cui dovremo personalizzare l’equipaggiamento e le statistiche del nostro alter ego.

Marvelous Europe ha recentemente annunciato che Granblue Fantasy Versus verrà rilasciato in formato fisico e digitale in europa a partire dal 27 marzo 2020. Purtroppo l’edizione standard sarà l’unica distribuita in occidente, infatti attraverso un comunicato hanno fatto sapere che la premium edition in formato fisico è stata cancellata a causa di problemi di produzione. Qui di seguito vi mostriamo i contenuti della versione in formato digitale.

Digital Character Pass Set:

Una copia del gioco

Codice per scaricare i seguenti oggetti per la Granblue Fantasy Mobile: Gold Brick, Sunlight Stone, Sephira Evolite, Damascus Crystal

Tema PS4

Avatar PS4

Character Color Pack

Character Pass con cinque personaggi extra

Lobby Avatar Item: Nice-Abs Power Vyrn

Digital Deluxe Edition:

Copia digitale del gioco

Oggetti per Granblue Fantasy Mobile: Gold Brick, Sunlight Stone, Sephira Evolite, Damascus Crystal

Avatar PS4

Character Color Pack

Character Pass con cinque personaggi extra

Lobby Avatar Item: Nice-Abs Power Vyrn

Artbook digitale

Colonna sonora digitale

Tema PS4 con Artwork Esclusivo

Ricordiamo infine che Granblue Fantasy Versus è uscito in Giappone lo scorso 6 febbraio, quindi da noi bisogna aspettare ancora un po’ di tempo. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le notizie e novità relative al titolo targato Arc System Works.