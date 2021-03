Gratis il primo capitolo di Tell Me Why su Xbox e PC

Lo studio dietro a Life is Strange, Dontnod Entertainment, lo scorso anno ha rilasciato per Xbox e PC il suo Tell Me Why, una sorta di thriller intimistico che spalleggia molto il titolo sopracitato. Il gioco ha rappresentato una vera e e propria prova di maturità superata a pieni voti, le meccaniche di gioco riescono a trasporre benissimo i temi importanti che l’opera ci propone, con l’intento di inviare un messaggio forte al mondo di tutti i giorni. Con le tematiche che affronta, Tell Me Why è divenuto nel giro di poco tempo una piccola perla giocata ed apprezzata da migliaia di giocatori in tutto il mondo. Come con Life is Strange, anche qui ci troveremo davanti una storia frammentata e costruita in capitoli. Dontnod Entertainment vuole che molti videogiocatori si possano avvicinare a questo, ed è per ciò che ha deciso di rendere gratis il primo episodio.

Per ora gli sviluppatori hanno annunciato che il primo dei tre sarà completamente gratis per tutti coloro che volessero provarlo. Nell’eventualità in cui Tell Me Why riesca a prendervi seriamente, Dontnod Entertainment ha messo in sconto anche i successivi episodi a circa metà prezzo per tutti e due. C’è da dire che l’offerta è valida per i prossimi due giorni, quindi affrettatevi nel caso il titolo vi piacesse particolarmente.

Tell Me Why è attualmente giocabile con Xbox Game Pass e acquistabili su Xbox One, Windows 10 e Steam. L’opera è ambientata in una cittadina dell’Alaska, man mano che i giocatori interagiranno con i ricordi del passato, compiranno scelte che determineranno la forza del legame che unisce Tyler e Alyson, i protagonisti principali.

In ogni caso, se volete visitare la pagina Steam dedicata e scaricare il primo episodio potete farlo a questo indirizzo. Tell Me Why è stata una ventata di aria fresca, e siamo certi che Dontnod Entertainment abbia in mente altri progetti interessanti da proporre prossimamente. Per tutte le novità e sugli eventuali giochi gratis, vi invitiamo a seguire le nostre pagine.