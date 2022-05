Quante volte avete sognato di creare il vostro gioco Pokémon dei sogni? Prossimamente lo potrete fare utilizzando un fantastico Game Engine creato da una fan sfegatata dei titoli più classici del franchise con protagoniste le creature collezionabili di Game Freak. Il tutto nasce dalla voglia di questa utente, conosciuta in rete come ‘Yana’, la quale ha prima usato il suo engine per realizzare un gioco, e poi ha deciso di rilasciare il tutto in rete.

Questi sono i piani dell’appassionata, la quale ha pubblicato un importante annuncio sul proprio account Twitter. Oltre a mostrarci una GIF comprensiva di una serie di possibilità creative che mette a disposizione il Game Engine creato da Yana, viene ufficializzato anche il progetto fan made chiamato Dokimon: un titolo che si rifà completamente ai primi capitoli del brand Pokémon usciti su Game Boy.

L’autrice ha anche svelato quelli che saranno i piani futuri di rilascio del gioco e del Game Engine chiamato MonTamer Maker. Il tutto è protagonista di una campagna Kickstarter, grazie alla quale l’autrice di questi progetti si impegnerà nel realizzare degli artwork migliori e un lato artistico per il gioco e per il Game Engine di una qualità maggiore.

It's HERE! The announcement of Dokimon and a NEW game making engine specifically made for Monster Tamer games.

This is the new era we all deserve. Limitless monster tamer games, made for gamers, by gamers.https://t.co/U6eUYUSrU5 pic.twitter.com/duoPAiGi6T

— Yana (@yanako_rpgs) May 13, 2022