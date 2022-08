Ammettiamolo: non tutti i giochi tratti dalle serie TV o dai film sono davvero belli da giocare. Forse, però, grazie al talento dei modder sarà possibile avere un adattamento più o meno fedele di Game of Thrones. No, nessun gioco scritto da zero, sarebbe troppo bello, ma che ne dite di una conversione di Skyrim che richiami la famosa serie TV, tratta dai libri scritti da George R.R. Martin?

Sembra impossibile, però è tutto vero: Skyros è esattamente una mod che converte Skyrim e lo trasforma in un videogioco che richiama appunto i luoghi di Game of Thrones. In sviluppo da più di un anno, la mod è tornata a mostrarsi nella giornata di ieri e lo ha fatto con un lungo trailer, pubblicato dallo YouTuber Heavy Burns. Nel filmato è possibile dare uno sguardo a tutto il lavoro degli oltre 365 giorni appena passati, che mostrano i grandi progressi compiuti dal team di sviluppo che si sta occupando di questo lavoro.

Non è ovviamente una conversione solo estetica, tutt’altro. Skyros presenterà infatti anche una quest principale ispirata proprio a Game of Thrones e comincerà dove inizia la serie TV. I giocatori interpreteranno un personaggio che arriva a Winterfell, alla corte del Re Robert. Tutte le decisioni prese contribuiranno a cambiare il mondo di gioco, inclusa ovviamente quella di chi si siederà sul trono una volta che la guerra sarà finita. Potete dare uno sguardo alla mod grazie al video che trovate subito qui in basso.

Al momento Skyros non ha ancora una data di uscita e non fatichiamo a chiederci il perché. Il progetto è decisamente ambizioso e tutti i volontari al lavoro devono occuparsi di diversi aspetti. Prima di poter mettere mano a questa conversione sarà dunque necessario avere ancora un po’ di pazienza, ma siamo sicuri che alla fine ne verrà la pena.