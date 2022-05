Come un fulmine a ciel sereno qualche istante fa è stato annunciato Greedfall 2 The Dying World. L’annuncio è arrivato con un comunicato stampa rilasciato da Nacon, con la compagnia francese che ha svelato i primi dettagli del sequel dell’IP GDR sviluppata da Spiders. Si tratta di un franchise molto particolare e con un ambientazione affascinante, e i fan del primo capitolo saranno felici di portar tornare in questo universo.

Come viene dichiarato all’interno del comunicato Nacon, Greefall 2 The Dying World porterà avanti la formula vincente del primo capitolo. Anche questo seguito, infatti, sarà un gioco di ruolo che si concentrerà particolarmente sulla storia e sulle scelte dei giocatori. A tutto questo verrà incluso anche un nuovo gameplay che proporrà combattimenti più tattici e allo stesso tempo verrà espanso l’universo che si è venuto a creare con il suo predecessore.

La storia di Greedfall 2 inizierà tre anni prima degli eventi del primo gioco. Questa volta si giocherà nei panni di un nativo di Teer Fradee sradicato con la forza dalla sua isola e portato nel continente di Gacane, da dove provengono i coloni. “Siamo molto entusiasti di annunciare GreedFall 2, il nuovo gioco di Spiders”, ha affermato Alain Falc, CEO di NACON. “Molti fan in tutto il mondo stavano implorando questo sequel e siamo lieti di pubblicare questo nuovo gioco”.

Greedfall II: The Dying World officially announced, coming to consoles and PC in 2023

I quite enjoyed the first one – very down for more adventures in this universe. pic.twitter.com/OZFTJVAuND

