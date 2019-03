GRID 2 gratis su Humble Store, ancora per poco

GRID 2 è, ancora per poco, disponibile su Humble Store in formato gratuito, con un paio di espansioni comprese nell'offerta.

Codemasters è uno sviluppatore famoso per l’alta produzione di giochi di corsa di qualità. Uno degli ultimi è DiRT Rally 2.0, che abbiamo recensito per voi a questo indirizzo. Non tutti, forse, hanno avuto modo di mettere mano su uno dei loro prodotti: be’, questa è l’occasione giusta per farlo. Per ancora un paio di giorni, infatti, GRID 2 è disponibile gratuitamente su Humble Store.

Il gioco è ovviamente in formato PC. Una volta ottenuta e attivata la chiave Steam, sarà vostro per sempre, senza alcuna limitazione. È importante però attivare la chiave prima del 21 marzo, altrimenti questa scadrà e non potrete più usarla. Per farlo, raggiungete questo indirizzo e selezionate “Get The Game”. Avrete accesso al gioco completo, ma anche a due espansioni: Bathurst e Spa-Francorchamps.

Dovrete chiaramente accedere con il vostro account Humble Bundle (o crearne uno nel caso nel quale non lo abbiate già) e iscrivervi alla newsletter del sito. GRID 2 è un buon gioco e poterlo provare gratuitamente non fa certo male. Diteci, sfrutterete l’offerta? Oppure non vi interessa?