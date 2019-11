Grid su Google Stadia avrà una nuova modalità impossibile da inserire su PC e console

Il nuovo capitolo della serie automobilistica di Codemasters, GRID, arriverà su Google Stadia con una modalità impossibile da inserire su PC e console.

Codemasters ha rilasciato GRID solamente alcune settimane fa su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco di corse è ora pronto per essere rilasciato anche su Google Stadia, anche se non sarà tra i dodici titoli di lancio iniziali disponibili per gli abbonati Stadia Pro il 19 novembre, dovrebbe comunque arrivare entro la fine dell’anno. La più grande novità che apporterà questa versione del gioco vanterà una modalità esclusiva che, a detta degli sviluppatori, è impossibile da inserire su PC e console.

il Direttore di Sviluppo, Mark Green, ha risposto ad alcune domande della redazione del sito WCCFTech spiegando che: “lo sviluppo su di un nuovo sistema è sempre eccitante e interessante. Forse l’aspetto su cui abbiamo dovuto lavorare maggiormente per via delle differenze con le altre piattaforme è stato quello dello streaming, ma la capacità che hanno i serve di Stadia di dialogare e collaborare gli uni con gli altri ha trasformato rapidamente alcune idee che avevamo sul multiplayer”.

La componente unica che sarà presente all’interno della versione Google Stadia di GRID è legata al numero di auto presenti in pista che saranno ben 40; come illustrato dallo stesso Green “abbiamo sviluppato una modalità completamente nuova in GRID per Stadia che permette di avere 40 auto in pista contemporaneamente, un risultato che semplicemente non avremmo potuto ottenere con altri hardware”.

Questa nuova modalità esclusiva per Sadia dovrebbe essere disponibile sin dall’uscita del titolo Codemasters su Google Stadia, prevista per il momento tra la fine di novembre e il mese di dicembre. Siete pronti per fare a sportellate con 40 auto in pista? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.