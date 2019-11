GRIS uscirà su PS4 il 26 novembre

Dopo una lunga ed interminabile attesa sta finalmente per sbarcare anche su PS4 l’apprezzato ed ammaliante GRIS, opera di Devolver Digital che tanto è piaciuta alla community su PC, iOS e Nintendo Switch.

Il variopinto titolo, come annunciato direttamente dal PlayStation Blog, uscirà quindi su PlayStation 4 tra esattamente due giorni, ossia il 26 novembre 2019. Ancora pochi giorni, quindi, e finalmente anche i possessori della console nipponica potranno finalmente mettere le mani su questo intrigante titolo.

Devolver Digital è intervenuta sul lancio di GRIS su PS4 con queste parole: “è stata una vera impresa portare a compimento questo porting e abbiamo impiegato diversotempo per renderlo perfetto, il tutto perché volevamo offrire ai giocatori la migliore versione assoluta di GRIS possibile. GRIS è stato elogiato e premiato anche per il suo aspetto visivo e volevamo quindi che la versione PS4 fosse una meraviglia assoluta da guardare in movimento.

I nostri artisti e designer hanno analizzato meticolosamente i dettagli del gioco, aggiornando ognuno dei bellissimi scenari del titolo. Il team artistico ha rinnovato oltre cinquemila asset, portandoli ad una risoluzione da due a quattro volte superiore per sfruttare la potenza di PS4 Pro e 4K. Allo stesso modo la colonna sonora è stata inserita nel gioco con una compressione minore, in modo che la musica e il design audio siano ancora più splendenti. Infine abbiamo aggiunto anche un omaggio segreto esclusivo di PlayStation a uno dei nostri giochi preferiti, nonché una fonte d’ispirazione per GRIS.”

Che ne pensate di questa notizia e di GRIS, avete già avuto modo di giocare l’onirico titolo di Devolver Digital? Darete un’occasione a questa interessantissima opera una volta che sarà resa disponibile su PlayStation 4 o quanto proposto non è proprio di vostro interesse? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.