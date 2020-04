Grounded: data di uscita preview e trailer dall’Inside Xbox di aprile

Questa sera è andato online il nuovo episodio di Inside Xbox (senza novità su Xbox Series X, purtroppo), il quale ci ha permesso di scoprire varie novità sui giochi in arrivo sulla console di Microsoft. Uno dei primi annunci è stato Grounded, che si mostra per la prima volta con un trailer più approfondito che ci permette di scoprire qualche dettaglio aggiuntivo. Inoltre, è stata indicata la data di uscita della versione preview e un nuovo trailer ufficiale. Ecco quanto è stato indicato da Microsoft sul gioco di Obsidian.

Prima di tutto, possiamo vedere che Grounded è un sandbox GDR. Potremo creare il nostro personaggio e personalizzarlo con equipaggiamenti di vario tipo, creati tramite le risorse che recupereremo nell’ambiente e combattendo i nemici. Il nostro obbiettivo, in qualità di umani rimpiccioliti, è di fuggire dal giardino e rientrare in casa, al sicuro. Sullo sfondo, però, ci sarà una storia più elaborata con vari segreti da scoprire. Per farci una mano, Obsidian ha inserito un NPC, un robot che ci permetterà di capire cosa fare man mano che avanziamo. Non dovremo però per forza giocare da soli tutto il tempo: è infatti presente il multiplayer.

Potremo giocare nel modo che più preferiamo, puntando molto sul crafting, creando zone sicure come edifici, oppure optare per un approccio esplorativo e stealth. Per quanto riguarda la data di uscita, Grounded sarà disponibile in formato Preview a partire dal 28 luglio: al D1, però, la componente narrativa non sarà ancora completa. Gli sviluppatori proporranno nuovi contenuti nel corso di più aggiornamenti.

Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato su Grounded? Vi incuriosisce, oppure non vi convince? Fatecelo sapere nei commenti!