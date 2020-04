Grounded, nuovo gameplay da Game Informer

Grounded è la nuova proprietà intellettuale firmata Xbox Game Studios. Si tratta di un’esclusiva “piccolina”, sviluppata da Obsidian, pensate, con sole 15 persone. Non è, quindi, un progetto grande o ambizioso, ma un esperimento che era in sviluppo già dapprima dell’acquisizione e che Phil Spencer – come nel caso di Bleeding Edge – vuole che venga ultimato, soprattutto per non buttare via tutto il tempo dietro allo sviluppo trascorso.

Il prodotto è un survival cooperativo – avrà anche la campagna a giocatore singolo nel prodotto finale – abbastanza atipico e ispirato al popolare e cult movie “Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi”. Nel gioco finale vestiremo i panni di un ragazzino rimpicciolito che dovrà sopravvivere nel giardino di casa propria, combattendo contro insetti giganti e piante carnivore – ci sarà anche una modalità adatta a chi soffre di aracnofobia.

Un’idea senz’altro originale e divertente a vedersi, che dovrà però fare i conti con gli innumerevoli competitor presenti sul mercato. Detto ciò, Game Informer – che ha dedicato la copertina del mese al gioco – avrà una serie di informazioni e video da mostrare alla community durante il mese di maggio, partendo già da oggi con un gameplay esclusivo di circa cinque minuti.

Grounded arriverà in accesso anticipato su Xbox One e PC il prossimo 28 luglio, per poi venire pubblicato nella prima metà del 2021. Come detto, si potrà giocare anche in cooperativa, così da poter costruire una fortezza insieme ai propri amici ed esplorare in completa libertà. Vi ricordiamo che Obsidian è attualmente al lavoro anche su un RPG tripla A non ancora annunciato, in esclusiva per Xbox Series X e PC, molto probabilmente ne sapremo certamente di più durante l’evento digitale di Xbox, atteso tra maggio e giugno. Appena avremo nuove informazioni in merito, non esiteremo a farvele da sapere, nel frattempo fateci sapere se questo particolare titolo vi incurisisce.