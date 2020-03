Grounded: mostrato il primo video gameplay della nuova IP di Obsidian

Durante lo scorso PAX East 2020 tenutosi a Boston, Obsidian Entertainment ha voluto rilasciare diverse novità riguardo a Grounded, la nuova IP che mette i videogiocatori nei panni di alcuni ragazzini rimpiccioliti alla grandezza di una formica che se la dovranno vedere con tutta una serie di situazioni bizzarre all’interno di un giardino. Nel panel che si è tenuto alla fiera di Boston sono stati mostrati anche diversi nuovi filmati, compreso uno di gameplay.

Tramite il primo video gameplay di Grounded siamo venuti a conoscenza che il titolo supporterà il cross-play tra le console Xbox One e il PC fin dal giorno del lancio. Sarà possibile giocare al titolo Obsidian scegliendo la prospettiva in prima o in terza persona, ogni oggetto che sarà raccoglibile all’interno del gioco sarà anche possibile lanciarlo e infine il team di sviluppo ha tenuto a farci sapere che; nonostante sia pieno di insetti, i giocatori non si troveranno mai faccia a faccia con gli uccelli, perchè semplicemente non saranno presenti all’interno del gioco.

Inoltre è stato chiarito che grounded ha un approccio da Metroidvania, il che significa che alcune abilità e strumenti saranno necessari per accedere a parti della mappa altrimenti inaccessibili. A proposito della mappa di gioco, si presenterà al giocatore in modo aperto, dandogli la possibilità di sperimentare molto e di lasciargli una libertà tale da portarlo un pò dove vuole esplorando man mano il microcosmo del giardino.

Vi ricordiamo che Obsidian Entertainment non ha ancora specificato una data di uscita per Grounded, ma stando alle precedenti dichiarazioni il gioco dovrebbe arrivare verso metà 2020. Cosa ve ne pare di tutte queste novità presentate grazie all’ausilio del primo gameplay ufficiale di Grounded? Quanto siete interessati alla nuova opera di Obsidian? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.